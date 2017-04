Javier Fernández carga contra los «telepredicadores de la política»

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha cargado este viernes contra los "telepredicadores de la política" que lanzan "mensajes simples, cuatro lemas y una banda sonora" para vender su producto, pero sin dar "una sola indicación" de cómo van a solucionar los problemas. Durante su discurso en el acto de entrega de los Premios Primero de Mayo de la Unión General de Trabajadores, ha acusado, sin especificar, a quienes "mienten" al dar explicaciones totales "que lo explican todo demasiado bien" acerca de los problemas existentes en España como el paro.

"Mienten quienes digan que acabar con el paro es una cuestión de simple voluntad, para los predicadores es facilísimo enumerar los males de la tierra y declarar sus grandes principios. Cuando se bajen de la tribuna tienen garantizado el aplauso general, pero no han dado una sola indicación de cómo van a solucionar los problemas", ha manifestado.

Así, ha exigido a la política "y en especial a la izquierda" que reconozca los problemas y los denuncie, pero también que tenga "tanto alternativas como capacidad para solucionarlos" frente a la "mancha expansiva de simpleza y teatro que impregna el discurso político". A juicio del dirigente autonómico, la izquierda debe "rearmar su discurso" y lograr mayor "capacidad de propuesta".

Además de felicitar a los cuatro premiados por el sindicato y desear un "buen 1 de Mayo", Fernández ha lamentado que se haya "perdido la idea de solidaridad", así como la centralidad de la clase obrera tradicional. Ha lamentado también que los estudios y la formación que antes garantizaban mejores empleos hoy haya derivado en un mercado de trabajo que demanda sujetos "cada vez más cualificados" para empleos "cada vez más inestables".

«Asturias está mejor»

Después de conocer los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que arrojan un balance positivo para Asturias, Fernández ha querido hacer mención a los avances de la región, que ha registrado la sexta tasa de paro más baja por comunidades. "Son buenos datos, Asturias está mejor y seguirá mejorando si sabemos seleccionar las prioridades", ha manifestado, aunque ha rechazado quedarse en los "bombos y los platillos". Así, ha reconocido que aún hay "muchísimos parados" y que la reducción progresiva y constante del desempleo es el resultado de "esfuerzos combinados".

Durante su intervención no ha pasado por alto la necesidad de "seleccionar las prioridades", en alusión a la variante ferroviaria de Pajares. "Asturias seguirá mejorando si no sacrificamos el rigor y la seriedad y si no confundimos la finalidad de la acción política con la satisfacción de egos particulares", ha aseverado. En este punto, ha aludido al secretario general de Foro, Francisco Álvarez Cascos, por "demorar durante años" la puesta en servicio de la variante "para satisfacer la megalomanía". "Es una muestra de cómo se puede llegar a anteponer la vanidad personal a los intereses generales", ha aseverado.