Debate en la Junta: del «inadaptado» y «comunista» a la «representante de los carlistas y postfranquistas»

La Junta General del Principado aprobó hoy una moción en la que rechaza los Presupuestos Generales del Estado y reclama una mayor inversión por parte del Gobierno central en la región. Fue una iniciativa presentada por el grupo de Izquierda Unidad y que contó con el apoyo de los diputados de Podemos y del partido que gobierna en Asturias, el PSOE. El PP, Foro y Ciudadanos votaron en contra. La aprobación de esta moción era esperada esta mañana en un Pleno en el que la oposición hizo oposición a sí misma, ya que el Gobierno regional apenas fue el centro de la polémica, mientras el resto de grupos se tiraron los trastos unos a otros.

Especialmente fue airado y muy subido de todo el mantenido entre IU y el PP durante toda la sesión y en cada uno de los puntos. El punto álgido llegó al final de la jornada, cuando se debatía la proposición no de ley en la que Izquierda Unidad reclamaba una mayor inversión del Estado en Asturias. Durante su intervención, la portavoz popular, Mercedes Fernández, criticó que la iniciativa impulsada por IU, "un partido que no tiene ningún diputado propio y pretende manejar a los del resto de grupos que sí los tienen". Tras calificar la proposición como "lamentable", Fernández calificó desde el estrado al portavoz de IU, Gaspar Llamazares, como "inadaptado", además de insistir en referirse a la coalición de izquierdas como "comunista".

El diputado de IU le respondió, también muy airado, a Mercedes Fernández. Aceptó el calificativo de "inadaptado si es es en referencia a alguien que se rebela contra la injusticia", pero no le aceptó el uso peyorativo del término "comunista" para referirse a su grupo. "Aquí hay gente comunista, independiente y de diversa ideología. No vayan por ahí, porque si no nos veremos obligados a referirnos a ustedes, al PP, como los representantes carlistas y postfranquistas", le espetó Llamazares, entre las protestas de los diputados populares. Cabe recordar que antes de este punto ya hubo otra polémica entre IU y el PP por la utilización, por parte de un diputado popular, del término "portavoz comunista" para referirse a una diputada de la coalición Concha Masa durante el debate sobre los conciertos educativos. Unas referencias que fueron respondidas desde la bancada de IU, que pidieron amparo a la mesa y advirtieron de que "cuarenta años de dictadura no pudieron con nosotros, y menos van a poder ustedes ahora, que dan mucho menos miedo que Franco".

Sin fisuras

Al margen de esta polémica entre PP e IU, la iniciativa contra los presupuestos del Estado dejaron patente que, al menos en este punto, en la izquierda no hay fisuras, como tampoco en la derecha. El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, afirmó que "no hay duda de que el presupuesto es decepcionante" para una comunidad en la que ve reducido en un 31% la inversión. Por su parte, Enrique López, "no hay duda de que estos presupuestos son de recorte y austeridad" y que reducen aún más las inversiones en Asturias, "que sale discriminada y perjudicada".

Por el contrario, "esta iniciativa es lamentable y pretende inmiscuirse en la organización interna de otros partidos", insistió Mercedes Fernández parta justificar el rechazo del PP, quien recordó que "también quiero más inversiones para Asturias, pero que también hay que tener en cuenta que son los presupuestos más sociales de los últimos tiempos". En una línea similar se manifestó Cristina Coto. La presidenta de Foro aseguró que IU "no tiene legitimidad" para criticar de esa forma el proyecto de ley, cuando no lo hicieron con el presupuesto regional de este año, que incluía el mayor recorte inversor de la historia.

Armando Fernández Bartolomé, ha acusado también a IU de querer meter a Asturias en el juego del nacionalismo y que las cuentas del Estado, que fueron pactadas por la formación naranja y los populares, lo que deben tlouener es una visión de conjunto y responder a los intereses de los españoles.