Mercedes Fernández afirma que el presidente «no está» en los problemas de Asturias

La presidenta del Partido Popular, Mercedes Fernández, ha afirmado hoy que el jefe del Ejecutivo regional, Javier Fernández, "no está en Asturias" y que su Gobierno "no está para resolver los problemas de la gente".

En declaraciones a los periodistas durante su visita a la XXIX Feria de Muestras de Tineo, Fernández ha subrayado que un Gobierno que "no lidere y no tenga iniciativas e ideas no se merece tal denominación".

La presidenta del PP ha destacado "el escaparate que supone la Feria de Tineo para los excelentes productos asturianos que van viento en popa".

Ha recalcado que "Asturias es una gran comunidad que necesita un Gobierno que ayude, que no ponga trabas, ni obstáculos, que sea colaborador con aquellos que saben y quieren hacer las cosas bien".

Ha pedido "un Gobierno que diga en España y fuera que Asturias es una autonomía que quiere salir del furgón de cola", aunque ha apuntado que el actual Ejecutivo "está en fin de ciclo, ya que no lidera nada y no tiene nuevas ideas que permitan a la región volver a liderar en España.

"Los socialistas está pidiendo a gritos pasar a la oposición. Treinta años de gobiernos socialistas en Asturias son demasiado y lo estamos pagando", ha aseverado.

Por último, la presidenta del PP ha apuntado que en los dos próximos años que quedan de legislatura su partido realizará una oposición "tenaz" y explicará a los asturianos que se pueden hacer las cosas de otra manera.