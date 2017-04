'El Guaje' que mandó en Asturias

«Tu güelu era feo, y mucho, pero tenía un no sé qué». Severina Vega siempre le hablaba a su nieto, Rafael, así de su esposo. Quizás ella no se daba cuenta, pero al margen del profundo amor que tenía por su marido, esa docena de palabras escondían la personalidad de quien ha sido una figura histórica del socialismo y el sindicalismo asturiano y español: Belarmino Tomás, 'El Guaje', que nació tal día como hoy de hace 125 años en la parroquia gijonesa de Lavandera. Porque Severina, una moza de La Gargantada que era muy pretendida, como así lo recuerda su nieto, Rafael Fernández Tomás, no se quedó «con el envoltorio, con lo de fuera, sino con la personalidad que irradiaba mi abuelo, que siempre me decía: 'Si la Severina me eligió a mí, es que podré con todo'».

La vida de Belarmino Tomás es la historia del socialismo y el sindicalismo asturiano. Porque él fue quien sustituyó, tras su fallecimiento, a Manuel Llaneza al frente del sindicato minero SOMA, fue uno de los cabecillas de la revolución obrera de octubre de 1934 y líder de la resistencia republicana durante la Guerra Civil. Su personalidad y su lucha política será llevada al cine. Porque el director asturiano Ramón Lluis Bande prepara un documental sobre Belarmino Tomás. En él participará su nieto, Rafael Fernández Tomás, quien narrará los históricos discursos -el de la rendición de los sublevados tras la revolución de 1934 y el de la proclamación del Consejo Soberano de Asturias y León- del político asturiano.

Y es que Belarmino Tomás es un personaje fundamental en la historia contemporánea del Principado. La lucha obrera que siempre le caracterizó la inició a muy temprana edad, a los ocho años, cuando realizaba algunos trabajos en el puerto de El Musel. Pero sin duda alguna, su interés por la política enraizó en Sama de Langreo, donde su familia se trasladó en 1904 por razones de trabajo. Allí, en un entorno minero, con la lucha sindical en pleno apogeo, Belarmino tomará conciencia de clase hasta afiliarse, en 1907, al PSOE y UGT. En el pozo El Fondón, donde había entrado a trabajar como ayudante, conoció a Manuel Llaneza, el fundador del SOMA. El dirigente sindical, pese a la diferencia de edad -Belarmino Tomás tenía entonces 15 años-, confió en él gran parte de la acción del sindicato. «Le apadrinó, le tomó mucho cariño», recuerda su nieto. Y no es para menos, puesto que Llaneza le empezó a llamar 'El Guaje', apodo con el que ya se conoció al exdirigente socialista de por vida.

Belarmino Tomás, presidente del Consejo Soberano de Asturias y León, en un desfile militar en Gijón en 1937. / Archivo Municipal de Gijón.

Secretario general del SOMA

En 1920, Belarmino acompañó a su mentor, Manuel Llaneza, en el lecho de muerte. Ese año ya había sido elegido secretario general del sindicato minero SOMA, cargo que ocupó hasta la Guerra Civil.

1934 fue un año clave en su vida. Asturias se levantó contra la República, gobernada por la coalición de derechas CEDA. Belarmino Tomás se puso al frente de aquella revolución obrera que fracasó. Como cabecilla de ella, fue condenado a muerte, pero su sentencia fue conmutada por pena de cárcel.

En 1936, la izquierda gana las elecciones, siendo Belarmino Tomás elegido diputado por Asturias por la coalición Frente Popular. Tras el estallido de la Guerra Civil, Belarmino Tomás se puso al frente de la resistencia. Y con él, en España se vivió un momento histórico, ya que por primera vez un territorio se proclamaba soberano e independiente del Gobierno. El 24 de agosto de 1937, Belarmino Tomás proclamó el Consejo Soberano de Asturias y León, declarando su soberanía sobre «todas las jurisdicciones y organismos civiles y militares» en el territorio que estaba bajo su jurisdicción. Aquella proclamación de soberanía se había adoptado después de que Asturias hubiera quedado como una isla en territorio nacional, ya que Galicia, Cantabria y el resto de provincias castellanas estaban en manos de los nacionales.

En aquella Asturias independiente, y bajo la presidencia de Belarmino Tomás, el Gobierno, con sede en la plaza del Parchís, lo formaron Segundo Blanco (Industria); Onofre García Tirador (Trabajo); Ramón G. Posada (Sanidad); Rafael Fernández (Hacienda); Luis Roca de Albornoz (Justicia y Orden Público); Gonzalo López (Agricultura); Valentín Calleja (Marina Mercante); Rafael Álvarez Palomo (Pesca); Juan Ambou (Instrucción Pública); José Maldonado (Obras Públicas); Maximiliano Llamedo (Asistencia Social); Amador Fernández (Comercio); Avelino Roces (Comunicaciones) y Antonio Ortega (Propaganda).

Este consejo soberano llegó a emitir su propia moneda. Fueron los conocidos 'belarminos'. Sin embargo, aquel consejo soberano solo duró hasta el 21 de octubre, cuando se disolvió tras la toma de Gijón por las tropas nacionales. Tomás pasó a hacerse cargo, entonces, de la cartera de Aviación hasta que concluyó la guerra, en 1939.

Comenzó entonces el duro exilio en México, donde se trasladó con su familia, a la que alimentó vendiendo alpargatas. Entre ellos estaba su hija, Pura Tomás, histórica dirigente del PSOE y esposa de Rafael Fernández, primer presidente de la preautonomía asturiana (1978-1983) tras la reinstauración de la democracia. Allí, en México, el 14 de septiembre de 1950 falleció de un infarto.

Rafael Fernández Tomás, hijo de Rafael y Pura, además de heredar las inquietudes políticas -fue diputado en la asamblea nacional mexicana- mantiene viva la memoria de su abuelo desde Asturias, donde ha fijado su residencia hace años. «La historia le ha olvidado», lamenta.