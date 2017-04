Íñigo Errejón insta a los partidos a sacar «a la mafia» de las instituciones

El ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmado hoy que la moción de censura anunciada por su partido "no es una cuestión de formaciones políticas si no de una urgencia nacional democrática para sacar a la mafia de la instituciones".

En declaraciones a los periodistas en Avilés, ha afirmado que "no se puede esperar más tiempo" y ha subrayado que "las formaciones políticas que sustentan de forma pasiva o activa al Gobierno de Mariano Rajoy deberían enrojecerse de vergüenza cada vez que aparezca un nuevo caso de corrupción".

A su juicio, la ciudadanía no tiene que resignarse, ya que la corrupción "no es un mal que ha venido para quedarse, no es inevitable", y ha asegurado que entre todos "se puede sacar al Gobierno de la corrupción". "Tenemos la sospecha de que el Gobierno está sumido en una guerra de bandas, enfrentamientos internos que empiezan a salir a la luz a través de las acciones judiciales", ha afirmado.

Para el diputado nacional, el PP tiene "un problema endémico", ya que "no se trata de un caso de corrupción de un dirigente, de una comunidad autónoma o de una manzana podrida".

fotogalería Íñigo Errejón saluda a una de las asistentes al acto. / Marieta Álvarez

"Es un problema estructural que tiene un nombre, el Partido Popular, y afecta cada vez a más instituciones", ha aseverado Errejón, que ha dicho que "es lítico pensar que estos casos de corrupción son la punta del iceberg, pero que en el fondo lo que ha ocurrido es un secuestro mafioso de las instituciones", ha asegurado.

Ha señalado que puede que al final todos estos casos de corrupción que afectan al PP se sumen en uno sólo y se conviertan en un solo sumario y ha apuntado que existe cierta "coincidencia en la forma de actuar del Partido Popular con la de la antigua Convergència".

Por su parte, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, ha instado al presidente del Principado y de la Gestora socialista, Javier Fernández, a que apoye la moción presentada por su partido para defender los intereses de la región.