La Junta reprueba los presupuestos del Estado y pide más inversión para Asturias

Pocas veces Javier Fernández y el resto del consejo de Gobierno han tenido un Pleno tan cómodo. Porque ayer, el debate no lo centró su acción de Gobierno, sino la del Ejecutivo central. Y claro, cuando esto ocurre, la oposición hace oposición a la oposición. Y ayer fueron los Presupuestos Generales del Estado los que provocaron que las tornas cambiaran en el hemiciclo de la calle de Fruela, donde al PP, con la ayuda de Foro y de Ciudadanos, le tocó defenderse de las críticas del bloque de izquierdas -PSOE, Podemos e IU- que, aunque no está siendo habitual, ayer sí se pusieron de acuerdo y con sus votos aprobaron una moción en la que además de reprobar las cuentas que plantea el Ministero de Hacienda reclaman una mayor inversión para Asturias.

La iniciativa había sido presentada por Izquierda Unida. Se trataba de una proposición no de ley en la que instaba al resto de grupos a posicionarse respecto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El portavoz de la coalición de izquierdas, Gaspar Llamazares, fue especialmente con la inversión que el Gobierno central prevé para Asturias este año. «El nivel de inversiones previsto es una burla y una enorme decepción», afirmó, quien recordó que las cuentas propuestas por el Ministerio de Hacienda contemplan pasar de los 307 millones de euros que se destinaron en 2016 a los 211 previstos para el presente ejercicio.

A esta merma en la inversión, Llamazares también sumó el nivel de ejecución presupuestaria en Asturias, que «es ínfimo», poniendo como ejemplo el tema estrella en los debates sobre infraestructuras en el Principado: la variante ferroviaria de Pajares. Una obra en la que, según el portavoz de IU, el pasado año sólo se gastaron solo 33 de los 116 millones que tenía asignados, «menos del 30%», puntualizó.

Es por ello por lo que «para acabar con esta cortina de humo», como calificó a los presupuestos, planteó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación parlamentaria que permita incrementar la cuantía de las inversiones en la región por parte del Estado así como un seguimiento de su ejecución.

A la invitación a «reprobar» los presupuestos del Gobierno central y a reclamar más inversiones se sumó el PSOE. Su portavoz, Fernando Lastra, dijo que «no hay duda de que el presupuesto es decepcionante» porque, como puntualizó, Asturias ve reducida en un «31% la inversión». También Podemos apoyó la iniciativa, «porque estos son los presupuestos del recorte y austeridad en una Asturias que sale discriminada y perjudicada».

Por contra, el PP, Foro y Ciudadanos rechazaron apoyar la moción que presentó IU. Los tres grupos calificaron de «incomprensible e inaceptable» la iniciativa contra unos presupuestos que, como los definió la portavoz popular, Mercedes Fernández, «son los más sociales de los últimos tiempos». Al final, los grupos de izquierda impusieron su mayoría y lograron aprobar el documento que reprueba las cuentas que plantea Hacienda y reclaman más inversión en Asturias.

Tramitación

A la misma hora que en la Junta General del Principado se debatía la proposición no de ley contra las cuentas del Estado, Foro presentaba en el Congreso de los Diputados tres enmiendas parciales a los presupuestos. En concreto, a los de los ministerios de Economía, Industria y Competitividad, Energía, Turismo y Agenda Digital y Educación, Cultura y Deporte. El diputado de esta formación, socio parlamentario del PP, Isidro Martínez Oblanca, considera que estas tres carteras «no han cumplido» el pacto con el que ambas formaciones concurrieron en coalición a las elecciones. El parlamentario de Foro aclaró que las enmiendas no han sido a la totalidad, sino que son parciales «a la totalidad de los tres ministerios que durante todo el proceso de negociación de estas cuentas no nos han llamado». Es por ello que en la tramitación de los presupuestos -en la primera fase, en la que se debaten las enmiendas a la totalidad- Foro mantiene su voto favorable a las cuentas. «Tenemos que avanzar para conseguir unos buenos presupuestos para 2017 y nuestra voluntad es que los haya», insistió.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2017 han recibido siete enmiendas a la totalidad, presentadas por el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confía en que estas iniciativas sean rechazadas con los votos en contra del PP, Ciudadanos, de PNV, de CC, UPN y Foro Asturias. Con estos apoyos el Gobierno tendría garantizados los 175 votos necesarios para un empate técnico, que haría decaer las enmiendas en la tercera votación.