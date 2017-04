Llamazares se opone a que la propuesta «sea una estrategia para dividir a la izquierda»

El portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, defiende una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, pero advierte a Unidos Podemos, en la que participa Izquierda Unida, de que las «mociones no deben ser utilizadas como un termómetro y como táctica para ver quién está en connivencia con el Gobierno».

Llamazares, excoordinador general de IU, afirmó que la moción de censura «es un imperativo político y moral», aunque a su juicio «hay que trabajarla, no publicarla». En sus palabras se interpreta una velada crítica a la estrategia llevada a cabo por Unidos Podemos para plantear su iniciativa revocatoria.

Llamazares entiende que «hay motivos para sustituir a un Gobierno de corrupción, y ante eso no hay excusas, pero no debe ser una moción gestual, sino trabajada». Por ello, antes que «publicarla» es momento de trabajar para conseguir apoyos que permitan sacar adelante la propuesta y buscar «un candidato, que no se encuentra todos los días. No se puede publicarla cuando ni siquiera hay negociaciones».

Tiempo para negociar

Es por ello que, entiende el portavoz de IU en el Parlamento asturiano, la moción de censura «no tiene por qué ser inmediata, aunque espero que se consiga el éxito en los próximos meses». Estas últimas palabras hacían referencia al proceso de primarias del PSOE, ante la posibilidad de que la moción tenga más posibilidades de triunfar en función de que las gane uno u otro candidato. Cabe recordar que las primeras valoraciones del PSOE han sido de rechazo a la propuesta de Unidos Podemos. «El PSOE está en un proceso de primarias y sus reacciones obedecen más a este proceso que a intereses generales». Por ello, insistió «ahora hay que trabajar para que la moción prospere y no sea un gesto para dividir y una táctica».

Llamazares insistió en que sí es partidario de una moción de censura contra un Gobierno acosado por la corrupción «y que tanto daño está haciendo a la democracia», pero rechaza que sea impulsada como una «táctica de partido» y que esta iniciativa revocatoria sea «utilizada para dividir aún más a la izquierda».