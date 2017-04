Errejón cierra filas con la moción

Íñigo Errejón no oculta que está en desacuerdo con algunas de las decisiones que ha tomado la nueva dirección de Podemos. Pero sí lo está al menos con la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El ex número dos señaló ayer que «no es una cuestión de formaciones políticas, sino de una urgencia nacional democrática para sacar a la mafia de la instituciones». En su opinión, no se puede esperar más tiempo.