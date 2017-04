Los golpes de efecto de Podemos agotan la paciencia de los otros partidos

Podemos toca de media a golpe de efecto por semana. Si la anterior sorprendió con el Tramabús, ésta lo hizo con la que será la tercera moción de censura de la democracia. No es nada nuevo en la formación morada. Desde sus inicios allá por enero de 2014 el partido morado se ha caracterizado por su tendencia a la agitación política y social. Solo los meses de guerra civil entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón supusieron un paréntesis en una formación a la que le gusta dar la nota. Una vez solventada la batalla a favor del secretario general, toca recuperar el terreno perdido. Y Podemos se ha puesto manos a la obra.

Las acciones más sonadas las ha protagonizado sobre la moqueta del Congreso, la misma sobre la que Iglesias no ha dudado en sentarse para mantener una charla con los periodistas. A modo colectivo, los diputados de Podemos han puesto en práctica el ausentarse del hemiciclo a modo de protesta, no aplaudir al Rey, rehusar a participar en actos oficiales o exhibir octavillas. «El Congreso no es un tendedero», se quejó Ana Pastor en una ocasión en la que colgaron camisetas de los escaños.

Pero donde más se nota este espíritu explosivo es en el comportamiento de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha repetido en diferentes ocasiones que él a la Cámara baja no va a hacer amigos. Y dice la verdad. Se ha peleado con todos y sus intervenciones han levantado ampollas en las bancadas rivales. En la memoria del PSOE están grabadas las palabras que dirigió a Pedro Sánchez en su fallido intento de investidura. «El problema es que a usted le han prohibido negociar con nosotros. Lo dijo Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él», le espetó ante la cólera generalizada de los socialistas.

Con Ciudadanos y Rivera se ha encarado día sí y al siguiente también, hasta el punto de arrancar al presidente de la formación naranja un «vaya gilipollas» que se le escapó demasiado alto. En lo que respecta al PP, Iglesias las ha tenido de todos los colores. La más dura con el diputado Ángel González. Y es que ambos llegaron a retarse a solventar sus diferencias cara a cara. Con Mariano Rajoy los choques han sido menos bruscos, pero mucho más ingeniosos. «He llegado a la conclusión de que a usted el informe de los letrados le trae sin cuidado, pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza he estado reflexionando sobre la expresión que utilizaría usted. Tiene varias opciones: me importa un comino, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino», le dijo el líder de Podemos al jefe del Ejecutivo durante una sesión de control. Claro que, Rajoy nunca se ha quedado atrás en sus contestaciones o alusiones a Podemos. La última ayer desde Bruselas. «Yo he decidido que no voy a hacer ninguna moción de censura contra Iglesias. No me conviene y, por tanto, tampoco consultaré a nadie de mi partido», ironizó el presidente.

De puertas para dentro la agitación constante permite mantener al electorado activo. No obstante, también puede ejercer como arma de doble filo al espantar a aquellos votantes de un perfil más moderado que, en palabras de Errejón, aún no han confiado en Podemos.

«Circo» y «teatrillo»

Con respecto al efecto en el resto de las principales fuerzas políticas, el análisis es muy claro. Ninguna traga con «el numerito» o «el circo», según lo denominan unos u otros. Las respuestas a la presentación de la moción de censura fueron prueba de que la paciencia de la mayoría de los grupos parlamentarios está agotada. «Cuando ni siquiera saben quién es el candidato y lo único que han hecho es mandar sms, no me parece forma de hacer política», valoró el diputado del PNV Aitor Esteban, quien además ironizó con que «lo que se debe enseñar en la universidad cada vez está más alejado de lo que es la práctica parlamentaria y de cómo se funciona en el Parlamento». Más molesto se mostró el PSOE, al que la rueda de prensa del jueves le recordó la que ofreció Iglesias en enero de 2016 para ofrecer una coalición a los socialistas de la que Pedro Sánchez, en ese momento reunido con el Rey, no tenía ni idea. El malestar socialista con las maniobras de Podemos lo resumió ayer Susana Díaz al descalificar el «teatrillo y la farsa» de Iglesias.

Pero, piensen lo que piensen los otros partidos políticos, Podemos no parece dispuesto a bajarse del escenario. El diputado Diego Cañamero, que ha llegado a ser apercibido por la presidenta Pastor por «intimidar» al ministro Rafael Catalá, ya lo dejó claro cuando avisó de que el resto de fuerzas «tendrán que acostumbrarse a rastas, coletas y camisas de mercadillo» en el Congreso.