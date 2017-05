Javier Fernández a Pablo Iglesias: «Pretendes regresar como salvador a la escena del crimen»

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha contestado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que los socialistas no van a apoyar su moción de censura, en una carta en la que le acusa de presentar esa iniciativa para "volver como salvador a la escena del crimen". La carta, fechada ayer, 2 de mayo, responde a la que le envió Iglesias el lunes, pidiendo a los socialistas el apoyo a la moción de censura que prepara contra Mariano Rajoy "por el bien de nuestra patria y de sus gentes y pueblos".

Javier Fernández recuerda a Iglesias que ya conoce por su conversación con el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, las razones por las que el PSOE no considera que una moción de censura sea la "respuesta adecuada a la alarma social creada por los casos de corrupción que afectan al PP". "No intentaré reiterártelas, primero porque pienso que no hace falta y segundo porque si todavía no lo has entendido creo que va a ser inútil", señala el escrito.

Fernández le dice a Iglesias que tampoco pretende polemizar con él por las declaraciones en las que, al hilo de la carta, habló de "equivocaciones" del PSOE derivadas de la investidura de Rajoy, pero subraya: "no hubieran tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente".

La carta de respuesta de Javier Fernández a Pablo Iglesias.s

"Créeme que, cada vez que lo reiteras, tengo la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen. Ya sé que es una forma tópica de decirlo pero, en este caso, me parece particularmente exacto", se despacha el presidente de la gestora.

Tras coincidir con él en la "gravedad de la situación", éste termina mostrándose "convencido de que, tanto en lo que tiene que ver con la corrupción, como en otros asuntos que están pendientes en el parlamento, en lugar de hacer de la política un juego de apariencias", sus formaciones "deberían propiciar acuerdos que exigirían una relación más fluida y más sincera entre nosotros, por el bien de nuestra patria, como tú dices (o de la ciudadanía como acostumbro a decir yo)".

Entre esos asuntos, Fernández cita "sin ánimo exhaustivo" la reprobación y dimisión del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción, la comparecencia de los ministros de Justicia e Interior y la constitución inmediata de la Comisión de Investigación de la financiación del PP, que ya han sido solicitadas por el grupo socialista.

La misiva contiene una posdata en la que el representante del PSOE pide al líder de Podemos que haga llegar a Jean-Luc Mélenchon -"con el que me consta que tienes proximidad personal y política"- que para los socialistas españoles las elecciones francesas del domingo "son uno de esos asuntos que no permiten el equilibrismo, porque si hay veces que la neutralidad es otro nombre de la complicidad, esta es una de ellas".