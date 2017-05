Fernández a Iglesias: «Pretende regresar como salvador a la escena del crimen»

En la era digital, la política es, a veces, una isla. Porque solo así puede entenderse que en estos tiempos de whatsapp, redes sociales o espacios virtuales en los que se almacenan datos, el correo postal -sí, ese, el de toda la vida, el del sobre y el sello- se haya impuesto al electrónico, al de la arroba y el 'puntocom', como forma de comunicación entre partidos. Será por eso de la tradición y las formas y costumbres, que en esto de la política las hay, y muchas, pero lo cierto es que para los dirigentes políticos lo que está escrito en papel es lo que vale. Lo otro, lo de los 'bytes' y demás, también, pero para otras cosas. Y en esta isla de la política se ha escrito el último capítulo de esa tormentosa relación entre el PSOE y Podemos. Por carta uno -el segundo- cortejó al otro -el primero- para conseguir su apoyo de cara a la moción de censura que quiere presentar contra el Gobierno. Y el segundo, en su misiva, le dio calabazas al primero. Que se busque a otro, vamos.

Y es así como se resume el último 'culebrón' entre el PSOE y Podemos. Y con los máximos dirigentes actuales, el presidente del Principado y de la gestora socialista, Javier Fernández, y el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, como principales actores.

El presidente asturiano remitió una carta al líder de Podemos, con fecha del 2 de mayo, en respuesta a la este último le había enviado el día anterior solicitándole el apoyo del PSOE a la moción de censura que impulsa. Javier Fernández le deja muy claro a Iglesias que «no creemos que una moción de censura sea la respuesta adecuada a la alarma social creada por los casos de corrupción» que afectan al PP. Le recuerda el dirigente socialista al de Podemos que ya conoce por Mario Jiménez -portavoz de la gestora- las razones de esta decisión, por lo que «no intentaré reiterártelas, primero porque no hace falta y segundo porque si todavía no lo has entendido, creo que va a ser inútil».

Respuesta dura

Fernández, muy duro en su carta con Pablo Iglesias, afirma que no quiere «polemizar» con él cuando se refiere a las «equivocaciones» del PSOE derivadas de la investidura de Mariano Rajoy. No obstante, le recuerda que «no hubieran tenido lugar si el partido que diriges hubiera permitido un Gobierno alternativo para el que existía mayoría suficiente», en referencia al voto negativo de Podemos a la investidura del socialista Pedro Sánchez. Es más, insiste el presidente del Principado, «cada vez que lo reiteras tengo la sensación de que pretendes regresar como salvador a la escena del crimen».

Javier Fernández sí está de acuerdo con Pablo Iglesias «en la gravedad de la situación» derivada de los casos de corrupción que salpican al PP. En este sentido, recuerda al secretario general de Podemos las iniciativas que el grupo parlamentario socialista ha llevado a cabo en este sentido, como la reprobación y solicitud de dimisión del fiscal general del Estado y del fiscal jefe de Anticorrupción o la constitución de la comisión de investigación de la financiación del PP. «En lugar de hacer de la política un juego de apariencias deberíamos propiciar acuerdos que exigirían una relación más fluida y más sincera entre nosotros por el bien de nuestra patria, como tu dices (o de la ciudadanía, como acostumbro a decir yo)».