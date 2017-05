Los 'sanchistas' presentan más avales que los 'susanistas' en el Principado

En la primera batalla, la de los avales, Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz en Asturias. Los partidarios del ex secretario general presentaron ayer 3.100 apoyos, frente a los 2.435 que entregaron los afines a la presidenta andaluza y los 250 que cosechó el tercer candidato en liza, Patxi López. Los datos están pendientes de verificación, una laboriosa tarea que continuaba al cierre de esta edición en la sede socialista de la calle Ferraz, pero su aparición provocó un terremoto en el Principado. La euforia de los 'sanchistas' contrastaba con la sorpresa, primero, y preocupación, después, de los 'susanistas', que pensaban salir de este envite inicial con un mayor margen de maniobra.

La sorpresa tuvo que ver no tanto con el desconocimiento de la capacidad de arrastre de Pedro Sánchez en Asturias, de la que son conscientes hasta sus adversarios, como con el hecho de que los 'susanistas' habían puesto toda la carne en el asador para dar un golpe de efecto en la primera disputa, la de los avales, por la carga simbólica que representa. No en vano, el primer día de recogida ya habían acumulado 1.500 apoyos. De ahí las caras de desconcierto que se podían apreciar ayer al trascender que la candidatura del ex secretario general había acudido a Ferraz con esos 3.100 respaldos.

«El día 21 vamos a recuperar este partido; una candidatura a la que hace cuatro meses daban por muerta ha demostrado que este partido tiene ganas de ganar», aseguró una visiblemente satisfecha Adriana Lastra, mano derecha de Pedro Sánchez. El también asturiano Nino Torre, que acudió a entregar los avales de Susana Díaz, fue más prudente y, queriendo ver la botella medio llena, constató el «gran apoyo» y la «enorme ilusión» que representan los avales que respaldan a la presidenta andaluza.

A la espera de la validación definitiva de avales, la victoria de Sánchez en el feudo de Javier Fernández, presidente de la gestora del PSOE, tiene un elevadísimo componente simbólico que satisface a los 'sanchistas' e inquieta a los 'susanistas'. El ex secretario general cimentó su buen resultado en las cuencas, donde su apoyo es amplísimo, y Gijón y Oviedo, donde superó 600 y 300 apoyos, respectivamente, por los 350 y los 270 que presentó su rival. Quienes respaldan a la presidenta andaluza, con todo, destacan que su respaldo en el conjunto del país es elevado y que las opciones de victoria siguen siendo notables. La batalla de los avales, además, desató la tensión entre los distintos sectores del partido. Hay muchas dudas sobre avales duplicados o no válidos que han llevado a extremar la precaución en el recuento.