La inesperada igualdad en los avales agudiza la disputa en el PSOE asturiano

La política, como la vida, tiene un elevado componente emocional. Los fríos números, la estadística, constatan que Susana Díaz se ha impuesto en la batalla de los avales a Pedro Sánchez por más de 6.000 papeletas de diferencia. Pero, más allá de las cifras, entrando en el terreno de las sensaciones, lo cierto es que esa 'dulce derrota' ha insuflado ánimos a los partidarios del ex secretario general, que contrastan con la inquietud que dejan traslucir quienes respaldan a la presidenta andaluza en la carrera por el liderazgo del PSOE. El análisis sirve para el conjunto del país pero puede llevarse al extremo en Asturias, feudo del presidente de la gestora, Javier Fernández, donde los 'sanchistas' han ganado con holgura a los 'susanistas' en este primer envite de las primarias. La igualdad de los números agudiza la disputa en el socialismo regional, que no solo juega en clave federal sino que también mira un poco más allá, al congreso autonómico que vendrá a continuación.

Las primarias del PSOE sobrevolaron ayer la Junta General, copando la atención de todos pese a que en el pleno se tocaban asuntos relevantes como el futuro de Sogepsa o el habitual turno de preguntas al presidente que se repite cada dos viernes. Se hablaba de avales en los pasillos, en la cafetería, incluso en la propia sesión se coló el debate cuando algunos de los portavoces de la oposición -la popular Mercedes Fernández y Emilio León, de Podemos- aprovecharon la jugada para 'pinchar' al jefe del Ejecutivo regional y líder interino de los socialistas. Caras serias en el grupo parlamentario y también en el propio presidente, que prefirió guardar silencio cuando fue requerido por los medios para pronunciarse sobre el proceso interno de su partido. Es verdad, eso sí, que públicamente nunca lo ha hecho.

Inquietud en las filas 'susanistas', sí, pero no porque se considere insuficiente o menor la fuerza propia sino porque no se contaba con que Sánchez presentase tantos avales. Ni en el conjunto de España ni tampoco en Asturias, teniendo en cuenta el componente simbólico que supone que sea la tierra del presidente de la gestora. Pero también un punto de optimismo, toda vez que la cifra global sitúa a la presidenta andaluza con 6.000 avales más que su adversario y la cifra no es desdeñable. «Si lo traducimos a votos, 6.000 votos de ventaja son muchos», razonaba un veterano cargo curtido en estas lides internas.

La cuestión, claro, es si se pueden traducir avales a votos. Tanto 'susanistas' como 'sanchistas' admiten que una equiparación exacta no es posible, y ambos ven una oportunidad para reforzar su caudal de apoyos. Unos y otros confían en el voto oculto, en que afiliados que no han querido dar su aval para no exponerse públicamente o que lo han hecho pero solo para sortear las presiones de su entorno, trasladen en la urna sus verdaderas convicciones. Unos, los afines a la presidenta andaluza, creen que pueden pescar más de lo previsto en zonas como las cuencas. Otros, los partidarios del ex secretario general, esperan el respaldo de quienes no se han movido por miedo al poder del aparato. La posición de quienes en esta partida van con el tercer aspirante, Patxi López, también se revela como decisiva.

Siendo cierto que el debate se mueve de momento en un plano federal, hay un trasfondo autonómico evidente. Los 'sanchistas' estaban ayer visiblemente satisfechos por el recuento nacional, pero singularmente por el asturiano, donde la victoria -700 avales de diferencia, 3.100 frente a 2.435, a la espera de confirmar cuántos han sido anulados aunque el resultado definitivo no variará en exceso- ha sido contundente. Incluso en caso de triunfo de Susana Díaz, se da por descontado que en el congreso regional que vendrá después del federal habrá batalla por el liderazgo. Si el que gana ahora es Sánchez, el escenario es aún más abierto.

La posición de Javier Fernández es complicada y la oposición no dejó pasar la ocasión de recordárselo. «No le cuadran las cifras como tampoco le cuadran los avales», le soltó la presidenta del PP cuando ambos discutían del salario social. «Evitaré hacer bromas sobre los tahures que a base de mover los cubiletes pierden los avales», ironizó el portavoz de Podemos.