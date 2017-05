«Espero que las posiciones de Javier Fernández pierdan en las primarias»

En vísperas de la segunda asamblea de Vistalegre, la que dio el poder absoluto a Pablo Iglesias y relegó a Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, una de las impulsoras de Podemos, decidió echarse a un lado, descontenta como estaba con la división de la organización en dos facciones y lo áspero del enfrentamiento. Fuera de la nueva dirección, desde su escaño en el Congreso de los Diputados, dice mantener el mismo compromiso con su partido y mira al proceso interno que aborda ahora el PSOE, a la disputa entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, como clave a la hora de pensar en articular un proyecto de cambio para España. Con Sánchez, admite, sería más fácil entenderse. Bescansa estuvo ayer en Asturias, invitada por Somos Oviedo.

-Mirando atrás, ¿como vivió la asamblea de Vistalegre?

-Es de sobra conocido que no compartí los términos en que se planteó el debate y di un paso a un lado. Se afrontó tratando de dividir a Podemos en dos facciones enfrentadas y fue un error estratégico de profundo calado que ha generado heridas difíciles de recomponer y nos ha distanciado de la gente. El pre-Vistalegre fue impropio de una fuerza como Podemos, que viene a cambiar la realidad, y en cuanto al post-Vistalegre, está por ver, hay que dar tiempo para ver qué rumbo va a tomar la dirección.

-¿Su apoyo a Podemos no ha cambiado, no ha variado?

-En absoluto. Nosotros, con otras personas, fundamos Podemos para cambiar este país. Y cuanto más cerca estamos de alcanzar los gobiernos y el poder en las instituciones más cerca nos ponemos de conseguir el cambio político. Al contrario, el compromiso ahora es mayor.

-Parece que la transversalidad de los inicios ha dado paso a un escoramiento a la izquierda.

-Espero que no sea así. Podemos nació para representar a las grandes mayorías y muchos creemos que debe seguir siendo así. El eje izquierda-derecha no permite explicar y resolver los problemas del país. No aspiramos a representar una posición en ese eje sino a las grandes mayorías sociales del país. Espero que ese siga siendo nuestro rumbo. Cualquier cosa que nos arrincone significará un gran fracaso.

-¿Cómo encaja en su reflexión la confluencia con IU?

-Nunca sobran socios si queremos construir una mayoría de diez millones de personas. La cuestión es que la confluencia con IU no sea un punto de llegada sino una parada más en el camino de la construcción de alianzas con las fuerzas políticas y la sociedad.

-¿Cómo ve la política asturiana desde Madrid, barnizada por el escenario nacional de un PSOE cuyo líder interino es el presidente del Principado?

-Espero que más temprano que tarde los asturianos le digan a Javier Fernández lo mismo que creo que le van a decir las bases del PSOE en dos semanas. Los dirigentes socialistas que han decidido responsabilizarse de los acuerdos con el PP, que han permitido mantener en las instituciones a gente como Rajoy, que han apoyado por activa o por pasiva gobiernos del PP, son cómplices o copartícipes de las políticas de austeridad que van en contra de la gente. Espero que en el proceso interno del PSOE las posiciones que representa Fernández sean derrotadas por las bases, que seguro que no comparten sus tesis. Y espero que más temprano que tarde tengamos aliados sólidos en el PSOE para llevar a cabo el cambio político que el país necesita.

-¿Para Podemos sería más fácil pactar con Pedro Sánchez que con Susana Díaz?

-Eso parece, a tenor de las declaraciones de ambos.

-¿Por qué con un PP tan castigado por la corrupción no cuaja una alternativa de otros partidos? ¿No deberían hacérselo mirar?

-La clave está en el PSOE. Y lo que el PSOE va a resolver en este congreso es si está dispuesto a tejer esa alternativa o no. De lo que suceda en el PSOE en el próximo mes y medio dependerá que seamos capaces de tejer una alternativa a la mafia del PP.

-Podemos pudo impulsar esa alternativa y no quiso.

-Reabrir el debate sobre quién tuvo la responsabilidad es estéril. Podemos ha anunciado que va a presentar una moción de censura y se abre la posibilidad de que el PSOE y otras fuerzas puedan apoyarla. Una moción contra estos parásitos de lo público, minorías que han ocupado las instituciones para enriquecerse. Confío en que en este nuevo marco estaremos en mejores condiciones para afrontar un desalojo de la mafia del poder.

-¿Ve al PSOE en disposición de apoyar la moción?

-La mayor parte de los votantes y militantes del PSOE están deseando apoyar la moción de censura. Y serán los cuadros que no la respaldan, como Javier Fernández, los que tendrán que dar explicaciones.