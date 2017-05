Alessandro Pace califica de «ilegítima» la reforma constitucional italiana

«La reforma de la Constitución italiana promovida por el exprimer ministro Mateo Renzi era radicalmente ilegítima, porque se votaba en el Parlamento italiano, pese a que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional la ley electoral por la que se habían elegido el Congreso y el Senado». Así de rotundo se mostró ayer el prestigioso jurista italiano Alessandro Pace, que hoy será nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo, en la conferencia sobre la fallida reforma constitucional de su país que impartió en la Junta General del Principado.

Pace dirigió el llamado 'Comité del No' de la reforma de la Carta Magna italiana, ante el referéndum celebrado el pasado mes de diciembre de 2016 y cuyo resultado final fue el rechazo, por parte de más del 60% de los ciudadanos de su país, de los cambios en la Constitución propuestos por Mateo Renzi, motivo que le llevó a presentar su dimisión.

Durante su intervención, Alessandro Pace explicó que a pesar de esa declaración de inconstitucionalidad de la Ley Electoral, «que otorgaba al partido en el gobierno ciento veintisiete escaños más de los que le correspondían, Renzi intentó a toda costa que la reforma fuera aprobada». Además, el jurista mostró su rechazo a que la propuesta de cambios se hiciera sobre un total de «hasta cincuenta y cinco artículos, muchos de los cuales afectaban al Senado y a la representación territorial», con lo que se habría tratado «de una reforma en toda regla y no de una modificación puntual de artículos vinculados entre ellos», algo que sí permite la actual legislación italiana.

«Ha sido como una marcha militar, una violación de la libertad en toda regla»

Pace definió este intento de cambio constitucional como «una marcha militar, una violación en toda regla de la libertad» porque «el principio de continuidad de las instituciones no puede sustituir a la voluntad de los ciudadanos, que no pudieron votar en unas elecciones correctas» debido a la Ley Electoral. Además, consideró que la pretensión del exprimer ministro italiano fue algo «gravísimo», ya que «el Parlamento italiano ignoró que no estaba legitimado para hacer eso y, por tanto, no debería haber promovido nunca una reforma de este calado».