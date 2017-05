Antonio Trevín: «Las criticas a Javier Fernández son usadas por los adversarios políticos para desgastarlo»

El diputado nacional del PSOEAntonio Trevín ha pedido hoy a la militancia socialista que no critique al presidente de la gestora, Javier Fernández, ya que puede ocasionarle un desgaste que puede ser aprovechado por sus adversarios políticos para sacarlo del Gobierno asturiano. Trevín ha señalado que las críticas a los líderes socialistas son utilizadas por otras partidos, en referencia a los insultos del senador de Compromís, Carles Mulet, contra la presidenta andaluza, Susana Díaz, que, según ha aseverado, afectan en su gestión al frente de la Junta de Andalucía.

En este sentido, el portavoz del grupo socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces, ha afirmado que ha registrado ya una queja formal en el Senado para que el martes próximo sea debatida en la Junta de Portavoces ante los actos "ofensivos" de Mulet contra Díaz, en la que pide que se le llame al orden.

Areces ha calificado de "insólito" la actuación de muchos partidos que están "interfiriendo sin venir a cuento" en el debate interno socialista por las primarias "intentando condicionarlo en favor de sus favoritos con un estilo inaceptable".

Los dos parlamentario socialistas, que apoyan la candidatura de Susana Díaz a la Secretaria General del PSOE, han realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo para hablar de las enmiendas socialistas a los Presupuestos Generales del Estado.

En relación a este debate interno, Trevín ha criticado la "excesiva exaltación" existente y ha pedido a la militancia que no hagan públicas criticas que puedan ocasionar un desgaste a los dirigentes socialistas y, en especial, ha reprobado que se esté poniendo en duda el "papel" de Javier Fernández. "Primero porque es injusto, porque no es verdad lo que se está diciendo. Y a parte de no ser justo, ni cierto, es irresponsable, ya que Javier Fernández es también presidente de Asturias y secretario general del PSOE" asturiano, ha dicho el diputado socialista, que ha subrayado que Fernández es "el mejor aval" para la región.

Trevín ha recalcado que cuando se pone en cuestión a Javier Fernández "se ocasiona una erosión institucional al conjunto de los socialistas de Asturias que es aprovechada por sus adversarios políticos en el debate parlamentario para tratar de desgastarlo".