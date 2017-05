Sánchez plantea una transición energética que garantice empleo a los trabajadores del carbón

El programa político con el que Pedro Sánchez se presenta a las primarias del próximo día 21 recoge dos cuestiones de especial interés. En el plano nacional, y tal y como detalla el documento que el ex secretario general desveló ayer en Madrid bajo el título 'Por una nueva socialdemocracia', se marcan claras distancias con Podemos, frente al coqueteo de momentos anteriores. En el regional, hay una referencia explícita a la situación de las comarcas mineras. En el contexto de una transición energética «justa» hacia un modelo 'verde', se sitúa como «prioridad» la corrección de la «errática política» desarrollada por el Gobierno del PP hacia el carbón. Y, a la expectativa de cómo evolucionen las tecnologías 'limpias' para el consumo del mineral, establece un compromiso de garantía laboral para los trabajadores de los sectores energéticos que puedan verse expuestos a cambios en los próximos años.

El documento elaborado por Sánchez y su equipo plantea un objetivo de fondo muy concreto: un modelo energético sin emisiones de dióxido de carbono en 2050. Una «transición ecológica» que se desarrolle garantizando la seguridad del suministro y reduciendo la actual dependencia, y que «dará prioridad» a la superación del «injustificado abandono» que, detalla el texto, han sufrido las cuencas mineras.

Las referencias tan explícitas a las cuencas no son casuales. No en vano el ex secretario general aglutina el grueso de sus apoyos asturianos en la zona y el sindicato minero, el SOMA, ha desempeñado una tarea crucial. No es de extrañar, pues, que Sánchez haga ahora un claro guiño a sus afines con la promesa de revertir la «errática política» energética del PP en varios puntos: la necesidad de priorizar el consumo de mineral nacional sobre el importado, el cumplimiento del hueco térmico y el uso «eficaz» de fondos públicos en la reindustrialización de estas comarcas, «incluyendo la investigación y desarrollo de tecnologías de combustión de carbón limpio».

Del documento se desprende que el futuro del carbón va a depender en buena medida del desarrollo de las tecnologías 'verdes' que permitan encajarlo en este modelo. En cualquiera de los casos, añade que esta «transición justa» se hará con diálogo entre empresas y empleados, «sin costes sociales» y con la garantía de empleo «a todos los trabajadores de los sectores que van a evolucionar en las próximas décadas».

En clave política, el programa representa un notable giro de discurso desde el mensaje de Sánchez de tejer puentes con Podemos hacia una delimitación del proyecto propio, más distanciado de Pablo Iglesias y los suyos. Del documento han desaparecido referencias pasadas a la necesidad de impulsar una «alianza de progreso» y ahora se apuesta por el discurso de que el PSOE es «el único partido de la izquierda que puede hacer frente a la derecha».

Las razones del viraje, que acerca las tesis de Sánchez a las de su directa competidora, Susana Díaz, son claras. La moción de censura contra Mariano Rajoy o el tramabús han contribuido a un cambio de postura forzado principalmente por el rechazo que ya de por sí Podemos despierta en amplios sectores de la militancia socialista. «¿Es que alguien piensa que lo que hace la dirección de ese partido es medianamente serio?», alegan fuentes del equipo del ex secretario general.

La propuesta, además, matiza que cuando Sánchez habla de España como estado plurinacional no lo hace en términos políticos sino estrictamente culturales.