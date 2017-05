«Es incompatible defender a Pedro Sánchez en Madrid y a Javier Fernández en Asturias»

La presencia de Susana Díaz en Asturias, en un acto matinal hoy en Gijón, insufla optimismo a los suyos, que confían en una semana final expansiva de la presidenta andaluza que asegure la victoria sobre Pedro Sánchez en las primarias del próximo día 21. Optimismo que transmite uno de los integrantes de su candidatura, el diputado regional y líder de Juventudes Socialistas Nino Torre, que fue quien entregó en la sede del PSOE los más de 60.000 avales conseguidos y que piensa que mientras Díaz representa el futuro del partido, Sánchez es la imagen de un pasado al que no conviene volver.

No lo creo. Estamos satisfechos. Presentamos más de 60.000 avales y la distancia con Sánchez no es menor, más de 6.500. Díaz está en la mejor posición para ganar.

Pero con Sánchez muy cerca.

Yo respeto a los 53.000 compañeros que le han avalado. Y pido el mismo respeto para los más de 60.000 que han hecho lo propio con Díaz.

¿Lo dice por el argumento 'sanchista' de que una es la candidata del aparato y otro, el de las bases?

Es un argumento falso. Es jugar a dividir a los compañeros entre militancia y aparato, entre buenos y malos... Me recuerda a lo que dice Podemos de ciudadanía y casta. Me parece peligroso que se quiera introducir esa dialéctica. ¿Es que hay 53.000 militantes de base y 60.000 aparatos? Evidentemente, no. Hay alcaldes, secretarios generales, parlamentarios, que apoyan a Díaz, a Sánchez y a Patxi López. Le pongo un ejemplo.

Adelante.

Dos de los coordinadores de Sánchez son Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE en Navarra, y José Luis Ábalos, secretario general de Valencia. ¿Ellos no son aparato?

Es verdad que no se llega a 60.000 avales solo con el aparato, como también lo es que la mayoría del aparato está con Díaz.

Lo que me molesta, y me parece un error, es demonizar a los compañeros que ostentan responsabilidades públicas u orgánicas.

¿Por qué Susana Díaz? ¿Por qué debería ser secretaria general?

Porque representa el futuro. Yo no quiero volver al pasado. Y el pasado lo representa Sánchez, que fulminó dos veces el suelo electoral del PSOE. Con él sacamos los dos peores resultados de la historia. Díaz es una mujer ganadora. En Andalucía sacó 20 puntos a Podemos y 10 al PP. No quiero un partido que celebre noches históricas siendo segunda fuerza o que se conforme con ser la primera fuerza de la izquierda. Ni quiero un PSOE que esté diciendo siempre con quién va a pactar o dejar de pactar, porque así estás admitiendo que no vas a ser la primera fuerza. La mejor garantía para ganar a la derecha y gobernar es ganar elecciones y Díaz es quien mejor representa ese objetivo.

Díaz insiste en un proyecto autónomo cuando sabe que, tal y como están las cosas, el PSOE siempre necesitará socios para gobernar. Y no sé si ella es la mejor opción para negociar con Podemos.

La mejor garantía para gobernar es obtener un buen resultado. Si en el Congreso, hoy, la suma de PSOE y Podemos diera 176 diputados, nadie entendería que no nos pusiéramos de acuerdo. Y aquí voy a otra dicotomía falsa, la que equipara la situación nacional con el hecho de que se gobierne con Podemos en Castilla-La Mancha, Aragón... Es que ahí la suma si da mayoría para gobernar. En el Congreso, no. Claro que Díaz es consciente de la fragmentación y de que hay que llegar a acuerdos, pero eso es cosa de dos. Y no podemos permitirnos dar bandazos o tratar de parecernos a otros.

¿Qué le parece el giro de Sánchez con Podemos?

¿En qué quedamos? En octubre decía que quería entenderse con ellos. Ahora, que no. Me desconcierta. La posición de Díaz es clara. Un partido que salga a ganar y que quiere llegar a acuerdos, pero siendo la primera fuerza del país. Por eso la derecha a quien teme es a ella.

Sánchez habla de revertir los recortes de Rajoy en el carbón, de mantener el empleo en la cuenca...

Me alegra su cambio de posición, parece que hace una defensa del sector más nítida que en su anterior documento, cuando hablaba de descarbonización. Pero tengo dudas. Cuando leo que habla de transición energética, de garantizar empleos en otros sectores, me recuerda mucho a la posición de Podemos sobre el carbón.

¿Por qué el 'susanismo' tiene un problema en las cuencas? ¿Por qué el SOMA cierra filas con Sánchez?

También hay en las cuencas compañeros que avalaron a Díaz, no me atrevo a pronosticar que allí Sánchez vaya a arrasar. Y que nadie espere de mí una crítica al SOMA. Es un sindicato al que respeto mucho. Ha decidido apoyar a Sánchez y ya está. Sí es verdad que las cuencas han sufrido mucho los recortes del PP y es comprensible el rechazo a esas políticas.

¿Pasa factura el SOMA a Javier Fernández por no haber combatido los recortes de Rajoy en las cuencas?

No lo creo. No sería justo tratar de responsabilizar a Fernández. En todo caso, en las últimas semanas vengo escuchando ataques e insultos contra él y querría pedir que recuperemos la fraternidad. No he escuchado pedir que se rectifiquen acusaciones tan graves como la del alcalde de Calasparra, compartiendo mitin con Sánchez, llamando mafioso a Fernández.

«Silencio cómplice»

¿Cree que Sánchez debería haber desautorizado esas palabras?

Desde luego. Me preocupa el silencio cómplice. No escuché a Sánchez ni a ningún compañero que apoya a Sánchez desautorizar esas palabras. Eso me lleva a otra reflexión.

¿Cuál?

Que es del todo incompatible decir que se apoya a Pedro Sánchez en Madrid y a Javier Fernández en Asturias. Si estamos viendo constantes ataques e insultos a Fernández y nadie sale a desautorizarlos, me parece que no es compatible defender una cosa en Madrid y otra en Asturias.

Algo así comentó en Canal 10 el alcalde de Corvera, 'sanchista' declarado. ¿Le suena a doble juego?

No estoy en su estrategia. Lo que creo es que si alguien dice que apoya a Fernández en Asturias debe desautorizar los ataques que recibe. La semana pasada, en la carta que Fernández remitió a Pablo Iglesias por la moción de censura, le pedía que, por las elecciones en Francia, hablara con su amigo Melenchon, y le decía que en política no caben los equilibrismos. Pues esto me suena a equilibrismo.

¿No le parece que Fernández se ha expuesto demasiado?

Ha hecho un servicio a su partido. Muchos compañeros le pidieron que presidiese la gestora y él, por el bien del partido, dio el paso. Me apena mucho escuchar a gente decir que es la marioneta de Susana Díaz en Madrid.

¿Lo dice por Adriana Lastra?

Quien conoce a Fernández sabe que no es la marioneta de nadie, que actúa y decide según lo que entiende que es mejor para el PSOE. Esa acusación es falsa.

En Asturias el 'susanismo' perdió por 700 avales. Mucha distancia.

Ha ganado en avales, pero lo importante es la urna. En las primarias de 2014 hubo regiones como Murcia, donde Madina ganó en avales y Sánchez en votos, y Cantabria, donde fue al revés. De los avales a los votos hay cambios; hay muchos militantes que no han avalado y a quienes queremos movilizar para que acudan a votar.

Gane quien gane, en Asturias hay una fuerte división que presagia un congreso regional virulento.

Espero que tras las primarias baje el suflé y recuperemos la fraternidad. En Asturias tenemos un gran líder, Javier Fernández, y espero que la mayoría de la militancia le apoye. No creo que haya dificultades.

¿Da entonces por hecho que volverá a optar a la secretaría general?

No lo sé, ni estoy en su cabeza ni he hablado de ello con él. Sí puedo decir que, si se presenta, yo le apoyaré.