La oposición reprueba a Belén Fernández por su «ineficaz» gestión medioambiental

A la tercera fue la vencida. La consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, fue reprobada ayer en el Pleno de la Junta General tras apoyar todos los grupos de la oposición la moción presentada por Podemos. Era la tercera vez en dos años que la consejera se sometía a este trámite, sin efectos prácticos. La última, hace un año a iniciativa de Foro Asturias, solo contó con el respaldo del Partido Popular. En esta ocasión, en cambio, tanto Izquierda Unida (formación que apoyó al PSOE en la investidura de Javier Fernández como presidente autonómico), como Podemos y Ciudadanos votaron a favor de la reprobación de Belén Fernández por su «falta de capacidad» frente a los casos de contaminación.

El texto, al que se incorporaron tres enmiendas de IU, reprocha a la consejera «su falta de liderazgo, su ausencia de explicaciones y sus deficiencias de gestión en materia de calidad del aire y prevención de la contaminación» tras episodios como el registrado el pasado 24 de abril en la planta de ácidos de las baterías de cok de ArcelorMittal en Avilés. La iniciativa insta además al Gobierno a realizar cambios normativos para obligar a que las empresas privadas contaminantes, que tienen la obligación de tener medidores propios de contaminación del aire, incorporen los datos que dichos medidores emiten en directo a la red de medición pública y a la misma página web.

También plantea iniciar, de forma inmediata, la cobertura de las vacantes existentes en el cuerpo de guardas del medio natural de calidad ambiental e incorporar, en los nuevos planes de calidad del aire, medidas encaminadas a reducir la actividad contaminante cuando haya previsión de situaciones de inversión térmica para evitar la disipación de contaminantes al aire.

«Esta consejera supone un lastre para Asturias», aseguró el diputado de Podemos en su intervención refiriéndose no solo a las políticas medioambientales, sino al «conjunto de asuntos» que son competencia de su departamento. Por su parte, el diputado de IU Ovidio Zapico reprochó a Belén Fernández que se haya quedado «sola, porque los grupos y ella no hablamos el mismo lenguaje». La de ayer, dijo también, es una reprobación que «viene de meses atrás. Es una reprobación política, pero también social e industrial».

Al grupo socialista no le gustó nada la posición de su antiguo socio de gobierno y, en esta legislatura, principal sustentador en la Cámara. El diputado Nino Torre, que criticó la «vergonzante censura» a Belén Fernández, reprochó a IU «que apoye esta reprobación después del trato preferencial que se les ha dado. No es de recibo, ni lógico, ni normal. Ustedes sabrán con quién quieren caminar y a quién se quiere parecer» al apoyar una iniciativa «con la que se reprueban a sí mismos». A su juicio, la consejera de Infraestructuras no es más que la «víctima de una batalla partidista entre Podemos e IU por ver quién lleva la bandera ambiental».

No tardó en responderle el portavoz de IU en la Junta. En un comunicado, Gaspar Llamazares dejó claro que su grupo parlamentario «no tiene más obligación con el Gobierno que el pacto de investidura, que como su nombre indica es para la investidura de Javier Fernández como presidente».

Belén Fernández es la segunda consejera del Gobierno regional que es reprobada por la Junta en este mandato. La de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, lo fue el pasado mes de marzo. Su compañero de Ejecutivo, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, salió ayer en su defensa, alabando su «diligente e impecable» gestión.

De cómplice a responsable

«La contaminación es hoy el plato fuerte del debate. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el ingrediente más oxidante y dañino para Asturias es la responsable de su gestión», manifestó el diputado del PP Luis Venta Cueli quien lamentó que la Junta General haya «perdido un año» para reprobar a Belén Fernández cuando «las razones» por las que se planteó entonces «son las mismas». Su mensaje final fue para Javier Fernández: «Hasta hoy, ha consentido, por activa o por pasiva, las tropelías de esta consejera. A partir de ahora, manteniéndola no será cómplice de sus fechorías, sino el principal responsable».

«Su gestión deja mucho que desear. No está al nivel requerido por la exigencia de rigor y calidad en la gestión que conlleva esta consejería. Si reprobar significa no aprobar la gestión, vamos a apoyar la moción», aseguró Nicanor Fernández, de Ciudadanos. También la diputada de Foro Carmen Fernández dejó muy claro desde el inicio de su intervención cuál iba a ser el sentido de su voto: «La vamos a apoyar». Después, se dedicó a hacer un repaso de los «incumplimientos» tanto ambientales como de ordenación territorial y de infraestructuras en los que, a su juicio, ha incurrido Belén Fernández. «No es difícil reprobarla hoy», aseguró la parlamentaria, pese a mostrarse contraria a uno de los puntos de la moción referido a «endurecer las sanciones administrativas que se aplican a las grandes empresas contaminantes».