Susana Díaz promete apoyo a las cuencas del carbón y ser la secretaria general «de todos los socialistas, avalen a quien avalen»

La plana mayor de los socialistas asturianos se dio cita esta mañana en Gijón para arropar la candidatura de Susana Díaz, que volvió a exhibir la fuerza del aparato. En primera fila expresidentes del Principado como Antonio Trevín, ahora diputado nacional, y Vicente Álvarez Areces, en estos momentos senador; todos los consejeros del Principado a excepción de Patxi Blanco y el grupo parlamentario socialista al completo, con la ausencia de Javier Fernández y Jesús Gutiérrez que, por su condición de presidente de la gestora y secretario de organización de la FSA, respectivamente, evitan posicionarse de forma explícita en este proceso de primarias. Históricos como Graciano Torre; numerosos alcaldes llegados de diferentes puntos de la región y exalcaldes de la talla de Paz Fernández Felgueroso, además de portavoces municipales, con José María Pérez como anfitrión, completaron la extensa lista de cargos y excargos socialistas que se dieron cita en el pabellón municipal de El Llano, donde había habilitadas cerca de 500 sillas y se reunieron alrededor de mil simpatizantes.

La presidenta andaluza comenzó alabando la labor del "maestro" Javier Fernández, ganándose así el primero de los muchos aplausos que recibió durante su intervención. Un discurso que se prolongó media hora y que únicamente se vio empañado por la irrupción de varios estudiantes, críticos con la gestión del presidente del Principado, que mostraron una pequeña pancarta en la que se podía leer 'Javi paga las tasas'. Fueron expulsados inmediatamente del pabellón por parte la organización y de algunos presentes, que les increparon y llegaron a golpearles. Ya fuera, media docena de alumnos gritaban consignas contra la gestión socialista en materia universitaria.

Susana Díaz trató de mantener la calma y continuó su discurso, haciendo un llamamiento al respeto a propios y extraños. "No quiero ni un insulto ni una descalificación a un socialista en estas primarias. Todos somos PSOE", clamó. Y prometió, en esta línea, que si consigue el apoyo de la militancia el próximo 21 de mayo será la secretaria general de todos los socialistas "avalen a quien avalen y voten a quien voten".

Quiso la candidata socialista centrar su discurso en el programa y no tanto en cuestiones orgánicas, pero, consciente del apoyo que las cuencas mineras están ofreciendo a Pedro Sánchez, aprovechó su visita a Asturias para prometer apoyo a estas áreas y anunciar que exigirá "que el carbón nacional se queme en las centrales térmicas y se garantice su supervivencia después de 2018". Marcó distancias con Podemos sin llegar a citar al partido de Pablo Iglesías, refiriéndose al PSOE como la "izquierda útil que soluciona problemas" y no ahorró críticas a las políticas de la derecha. "Quiero ganar para que los españoles vivan mejor, para que nadie, y menos Rajoy, nos acompleje y para que se respete al PSOE", declaró antes de proceder a enumerar algunos de sus compromisos. El primero, dijo, exigir de forma inmediata y urgente el pacto estatal contra la violencia machista. "No me explico cómo un país que ganó la batalla al terrorismo no sea capaz de ganarle al machismo crimina", lamentó. "Vamos a levantar el PSOE para levantar España, os pido ayuda para hacerlo", concluyó.