El PP amplía a dos años el plazo para quelos ayuntamientos inviertan el superávit

Los ayuntamientos tendrán más plazo para poder gastar el superávit que obtuvieron el año pasado. El PP ha enmendado sus propios presupuestos generales para que las administraciones locales no tengan el ejercicio en curso como límite para utilizar este montante, sino que dispongan de margen para hacerlo hasta finales de 2018. La diputada nacional Susana López Ares explicaba ayer que la iniciativa, que atiende a una reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), permitirá dar un «respiro» a los alcaldes. Eso sí, los ahorros obtenidos en 2016 por las corporaciones locales únicamente podrán utilizarse como hasta ahora, en proyectos de inversión financiera sostenibles y en la amortización de deuda, tal como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esto es, este dinero no podrá servir para contratar personal, ni para ejecutar obras y servicios, por ejemplo.

Susana López Ares, que realizó estas declaraciones ayer en Santa Eulalia de Cabranes, entiende que esta medida beneficia a los ayuntamientos porque les ofrece más tiempo para invertir este montante y confía en que, de esta forma, puedan aprovecharse más estos recursos. Y es que, recordó, los Ejecutivos locales apenas fueron capaces de gastar -con las limitaciones que implica la ley- 600 millones de los cerca de 2.700 de los que disponían en el ejercicio 2016. «Ahora esperamos que los ayuntamientos socialistas asturianos sean capaces de ejecutar el dinero, y que esta posibilidad que ofrece el PP se traduzca en más inversiones sostenibles. Que no ocurra como en otras ocasiones, en las que teniendo la oportunidad fueron incapaces de llevarlas a cabo», apostilló la diputada nacional.

El PP acata así una de las reclamaciones de la FEMP, que había advertido de que, teniendo en cuenta que los presupuestos aún no se han aprobado, no dispondrían de tiempo suficiente para poder autorizar y ejecutar estos proyectos antes de que concluya el ejercicio en curso. Sin embargo, el PP sigue sin atender la principal reivindicación de los alcaldes, que pasa por una revisión de la regla del gasto para que los ayuntamientos con superávit puedan destinar el excedente a otro tipo de gastos no sostenibles. Por ejemplo, en la construcción de un polideportivo o una escuela infantil, que requieren de inversiones a futuro para su mantenimiento.

La diputada nacional advirtió del peligro de caer en el mismo error que se cometió hace años, al utilizar fondos para la construcción de equipamientos que ahora no se pueden mantener, aunque recordó que existe un compromiso por parte del PP de «ver a futuro» cómo se puede ajustar la regla de gasto. De hecho, recordó, ya hay una comisión en la que participan el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos trabajando en ello.