El exconcejal de Cangas y su esposa no tenían ninguna relación con el ‘caso Pokemon’. Sentencia judicial

En Cangas del Narcea, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

Doña Silvia Fernández Suárez, Juez de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Cangas del Narcea y su partido, habiendo visto los autos de JUICIO ORDINARIO seguidos en este Juzgado y registrados bajo el Nº 178/2015 a instancia de DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ, bajo representación procesal acreditada del Procurador de los Tribunales SR. SELGAS MARTÍNEZ con la asistencia del Letrado SR. GÓMEZ MARCOS, contra DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ, DON ÍÑIGO NORIEGA GÓMEZ y EL COMERCIO S.A., bajo representación procesal acreditada del Procurador de los Tribunales SR. AVELLO OTERO con la asistencia del Letrado SR. SUÁREZ MENÉNDEZ, con la asistencia del MINISTERIO FISCAL.

Recayendo, en nombre de S.M. el Rey, la presente ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales SR. SELGAS MARTÍNEZ, en la representación obrante en autos, se interpuso demanda de juicio ordinario en la que tras relacionar los hechos y alegar los fundamentos de derecho que estimó oportunos, interesaba se tuviese por formulada demanda de juicio ordinario contra DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ, DON ÍÑIGO NORIEGA GÓMEZ y EL COMERCIO S.A., y luego de los trámites legales que resulten procedentes, tenga a bien dictar sentencia en la que se condene a las demandadas en los términos del suplico de la demanda, con expresa imposición de costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma con entrega de copia y de los documentos acompañados a las partes demandadas y al Ministerio Fiscal, emplazándolos para que la contestasen en el plazo de veinte días hábiles, citándose a las partes a la audiencia previa que se celebró el 14 de enero de 2016, a las 09:15 horas.

TERCERO.- Llegado el día y la hora de la audiencia previa se celebró con la asistencia de las partes, quienes se ratificaron en sus respectivos escritos, solicitando el recibimiento de pleito a prueba.

CUARTO.- Celebrándose el juicio el día 17 de marzo de 2016, a las 11:00 horas, se llevaron a la práctica en unidad de acto los medios probatorios propuestos y admitidos. Dándose por finalizado el acto, tras la formalización de conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han seguido todas las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia debido a la complejidad de la litis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercitan DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ, con fundamento en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, una acción de tutela frente a la intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor realizada por la publicación, el día 13 de noviembre de 2014, en la edición digital e impresa del diario EL COMERCIO, de una noticia titulada “El Exedil de Urbanismo de Cangas del Narcea y su esposa, imputados en Pokemón”, tanto en portada como en la página 27, firmada por la redactora DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ.

Por todo ello, solicita la tutela judicial restableciendo a los perjudicados en el pleno disfrute de sus derechos, mediante: 1º) la declaración de que con la publicación de la información se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los demandantes; 2º) la condena solidaria a los demandados a abonar a los demandantes la suma de treinta mil euros (30.000 €); 3º) la condena a los demandados a publicar, a su costa, en todas las ediciones impresas y digitales del diario EL COMERCIO, sin apostillas, ni comentarios, el texto íntegro de la Sentencia en página impar (en el caso de la edición impresa con el título en la portada) y formato similar a la noticia publicada.

SEGUNDO.- Los demandados, DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ, DON ÍÑIGO NORIEGA GÓMEZ y EL COMERCIO S.A., a una sola voz, se oponen a la pretensión de los actores en diversos ordenes de ideas que, sustancialmente son las siguientes: 1º) La noticia que se tilda como falsa no es más que una manifestación del legítimo derecho a la libertad de información (art. 18 de la Constitución Española) por cuanto la relevancia informativa de la noticia es indudable, al igual que su interés público y su veracidad. En suma, existió una diligente indagación que asegura la seriedad del esfuerzo informativo. 2º) No acepta la existencia de daños y perjuicios, por cuanto la noticia publicada facilita a los lectores unos datos objetivos que habrían llegado a conocimiento de la redactor a través de su trabajo continuo en las noticias de tribunales.

TERCERO.- Sobre el derecho al honor, la jurisprudencia (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de julio y de 11 de diciembre de 2008) ha declarado que “el artículo 18.1 de la Constitución Española garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones concretas de la dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 del mismo texto constitucional. De él, ha señalado la doctrina, que se trata de un derecho de la personalidad autónomo, derivado de la dignidad humana (entendida como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona), y dirigido a preservar tanto el honor en sentido objetivo, de valoración social -trascendencia-, (entendido entonces como fama o reputación social), como el honor en sentido subjetivo, de dimensión individual -inmanencia-, (equivalente a íntima convicción, autoestima, consideración que uno tiene de sí mismo), evitando cualquier ataque por acción o por expresión, verbal o material, que constituya según la Ley una intromisión ilegítima. Sin olvidar que el honor (Sentencias de 20 de julio y 2 de septiembre de 2004) constituye un concepto jurídico cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento y con cuya protección se ampara a la persona frente a expresiones que la hagan desmerecer en la consideración ajena, al ir en su descrédito o menosprecio, o que sean tenidos en el concepto público por afrentosas”.

Como indica la Sentencia de 21 de julio de 2008, en expresión recogida por la de 11 de diciembre de 2008, “su protección jurídica se concreta a través del artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, conforme al cual tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de la Ley la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

Es, por otra parte, también reiterada la doctrina jurisprudencial que no limita la titularidad del derecho al honor, y la subsiguiente legitimación para solicitar su tutela, a las personas físicas, sino que la extiende a las personas morales, por más que haya que admitir que su protección queda condicionada por la dificultad de referir a éstas el aspecto de la inmanencia del derecho al honor.

En la confrontación entre el derecho al honor y la libertad de información, la jurisprudencia, así como la doctrina del Tribunal Constitucional, entienden que, ante la colisión de dos derechos fundamentales protegidos, debe prevalecer la protección del derecho a la información siempre que su objeto tenga interés general, es decir, verse sobre asunto de relevancia pública por la materia y por las personas y la información sea veraz (SSTS, entre otras, de 19 de julio de 2006, de 18 de julio de 2007 y de 31 de enero de 2008, y SSTC 54/2004, de 15 de abril y 61/2004, de 19 de abril), precisando la citada jurisprudencia que los requisitos que debe reunir la información para poder ser considerada prevalente son, en suma, los de interés público, veracidad y exposición no injuriosa o insultante.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de diciembre de 2015 reitera la doctrina ya expuesta en las Sentencias de la misma Sala de fechas 6 de octubre de 2014, 15 de octubre de 2014, 31 de octubre de 2014 y 3 de julio de 2015, según la cual pertenece al ámbito de la libertad de información la comunicación de hechos noticiosos, sobre asuntos de interés general y susceptibles de contraste mediante datos objetivos, y ello aun cuando no siempre sea fácil la delimitación entre libertad de información y de expresión habida cuenta que la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y a la inversa. En este caso, atendiendo a lo esencial, ambas partes sitúan el núcleo de la controversia en el presupuesto de la veracidad, que sólo opera en el ámbito de la libertad de información, no así en la libertad de expresión.

Sentado lo anterior, resulta que la controversia debe entenderse limitada al presupuesto de la veracidad. Es sobradamente conocido que en el juicio de ponderación entre libertad de información y derecho al honor la prevalencia en abstracto de aquella sólo se justifica en el caso concreto si la información divulgada tenía interés general -lo que no fue objeto de discusión, debido a que DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ había ostentado cargo público como Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea-, y si dicha información hubiera sido veraz.

Acerca de este requisito, la más reciente jurisprudencia, de pertinente aplicación cuando se ha de revisar el juicio de ponderación respecto de la concurrencia o no del presupuesto de la veracidad ha fijado como premisas más relevantes, en lo que ahora interesa, las siguientes:

1º) Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada (SSTC 139/2007 y 29/2009 y SSTS, entre las más recientes, de 30 de marzo de 2015, 13 de febrero de 2015, 12 de enero de 2015 y 15 de diciembre de 2014), faltando esa diligencia cuando se transmiten como hechos verdaderos simples rumores carentes de constatación o meras invenciones. Para la jurisprudencia, el concepto de veracidad no coincide con el de la verdad de lo publicado o difundido, ya que cuando el texto constitucional requiere que la información sea veraz no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas como estableciendo un deber de diligencia sobre el informador, a quien se puede y debe exigir que lo que transmite como hechos haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos (SSTS de 21 de octubre de 2008 y 24 de noviembre de 2011).

2º) Por tanto, la veracidad de la información no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud cuanto a negar la garantía o protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable (SSTS de 2 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014). No debe olvidarse que no es precisa una exactitud absoluta entre la realidad y aquello que se manifiesta, admitiéndose inexactitudes o errores que no sean sustanciales en el contenido de la noticia y bastando la diligencia en la búsqueda de la verdad aunque ello no se haya conseguido con exactitud (SSTC 192/1999 y 297/2000 y SSTS de 11 de octubre de 2013 y 6 de marzo de 2013).

3º) La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2015 recuerda que “en todo caso, la diligencia exigible a un profesional de la información no puede precisarse a priori y con carácter general, sino que depende de las características concretas de la comunicación, al fin, de las circunstancias del caso y que constituye doctrina del Tribunal Constitucional que, para comprobar si el informador ha actuado con la diligencia que le es constitucionalmente exigible, ha de valorarse cuál es el objeto de la información, pues no es lo mismo “la ordenación y presentación de hechos que el medio asume como propia”, que “la transmisión neutra de manifestaciones de otro”. Sigue diciendo la referida resolución que “tampoco hay que descartar la utilización de otros criterios que pueden ser de utilidad a estos efectos, como “el carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades efectivas de contrastarla, etc.”.

4º) El informador no tiene el deber de hacer constar sus fuentes salvo en el caso del reportaje neutral (entren otras, SSTS de 30 de junio de 2009 y 18 de febrero de 2013). Cuando la fuente que proporciona la noticia reúne las características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria mayor comprobación que la exactitud de la fuente, mientras que, por el contrario, la remisión a fuentes indeterminadas resulta insuficiente para dar por cumplida la diligencia propia del informador (STC 21/2000 y STS de 20 de julio de 2011).

Avanzando un paso más, también debe recordarse que no constituye canon de la veracidad la intención de quien informa sino la diligencia al efecto desplegada, de manera que la forma de narrar y enfocar la noticia no tiene que ver ya propiamente con el juicio sobre la veracidad de la información, por más que deba tenerse en cuenta para examinar si, no obstante ser veraz, su fondo o forma pueden resultar lesivos del honor de una tercera persona (STC 192/1999). Esto tiene que ver con otro de los presupuestos necesarios para que pueda prevalecer la libertad de información, el de la proporcionalidad, sobre el que se viene declarando que consiste en que ninguna información (ni idea u opinión, en su caso) puede manifestarse mediante frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con la noticia que se comunique (o con las ideas u opiniones que se expongan) y, por tanto, innecesarias a tales propósitos. Desde esta perspectiva, a la hora de apreciar el carácter ofensivo, insultante o vejatorio de las palabras o términos empleados se ha de prescindir del análisis separado de cada término o de su mero significado gramatical, para optar por su contextualización. En este sentido se viene diciendo que de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de las libertades de expresión e información cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la noticia o con la opinión que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica, experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables, a lo que se une que el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982 se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor. Este último criterio ha llevado a priorizar las libertades de información y expresión y a considerar legítimo el sacrificio del derecho al honor en casos de contienda, entendida esta en una acepción general comprensiva no solo de enfrentamientos políticos, sino también de conflictos en otros ámbitos como el periodístico, el deportivo, el sindical o el procesal Esta jurisprudencia es a su vez coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el máximo nivel de eficacia justificadora del ejercicio de las libertades de información y expresión frente al derecho al honor cuando los titulares de este son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicados en asuntos de relevancia pública (SSTC 107/1988, 110/2000 y 216/2013 (RTC 2013, 216).

Como excepción, el contexto de enfrentamiento no es paliativo para apreciar la lesión del honor cuando el uso de expresiones injuriosas u ofensivas se realiza con reiteración, sin conexión lógica con la idea u opinión que se pretende difundir, y con un marcado y principal carácter insidioso, vejatorio y gratuito.

CUARTO.- Pues bien, la presente litis versa sobre la noticia publicada por el diario EL COMERCIO el pasado 13 de noviembre de 2014, tanto en la versión impresa (página 27) como en la digital, bajo el titular “El exconcejal de Urbanismo de Cangas del Narcea y su esposa, imputados en “Pokémon””, ambas con igual contenido, redactadas por DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ (doc. Nº 19 y 20 de la demanda). Noticia igualmente publicada en portada, bajo la rúbrica “El exedil de Urbanismo de Cangas del Narcea y su esposa, imputados por el “caso Pokémon”” (doc. Nº 18 de la demanda). Tras la publicación de tal información, los ahora demandantes, remitieron burofax en ejercicio del derecho de rectificación dirigido al Director del periódico EL COMERCIO (doc. Nº 21, 22 y 23 de la demanda), que fue publicado en la página 26 de la edición impresa de fecha 22 de noviembre de 2014 y en la versión digital, bajo el titular “El exedil cangués de Urbanismo y su esposa niegan estar imputados”, sin hacer referencia en la publicación a que se ejercitaba el derecho de rectificación por parte de los demandantes.

Como ya se ha expuesto, los demandantes consideran que con tal noticia se ha atentado contra su honor, habida cuenta de la falsedad de la información contenida en la noticia, toda vez que no fueron imputados en la conocida comúnmente como causa “Pokémon”, Diligencias Previas 972/2011 seguidas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo.

De la prueba practicada ha quedado acreditado que la noticia no es exacta, dado que en efecto, los demandantes no fueron ni han sido imputados en las Diligencias Previas 972/2011, denominada causa “Pokémon”, ni en ninguna de sus piezas separadas, seguidas por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, según se evidencia de la Diligencia de Constancia de fecha 23 de febrero de 2016 extendida por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo en el Auxilio Judicial Nacional 31/2016, remitido por aquél órgano judicial a este Juzgado.

En la noticia publicada se hace referencia a la declaración que prestó el arquitecto municipal de Cangas del Narcea, Juan Antonio Domínguez Piris, ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, refiriendo expresamente “ante la jueza Pilar de Lara, quien instruye la “operación Pokémon”, el caso por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales en Galicia que se ha extendido a algunos concejos asturianos, entre ellos Cangas del Narcea. Tras escuchar al funcionario asturiano, quien ya había presentado otras denuncias en Asturias, la jueza presume la posible existencia de una infracción penal y por eso ha derivado el caso al Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas del Narcea, donde se han unido las diligencias a otras previas ya existentes por esas denuncias del arquitecto municipal”. A continuación, se citan declaraciones de Don Juan Antonio Domínguez Piris y Don José Luis Fontaniella, para más adelante en el texto, recoger lo siguiente:

“Pero además de la denuncia de esas operaciones que podrían ser un delito dentro de la trama “Pokémon”, Piris también puso en conocimiento del juez la posible existencia de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Afirma que “Puerto, en su condición de concejal, junto a su esposa, ambos arquitectos de profesión, han realizado proyectos e informes que luego han sido presentados al Ayuntamiento para su tramitación contando con la aprobación de las obras correspondientes”. Según el denunciante, los proyectos se presentaban mediante la sociedad del matrimonio y “para dar una apariencia de legalidad, Puerto se abstenía en los expedientes urbanísticos y en cada petición de licencia que presentaba su esposa o la empresa de ambos, que eran concedidas por el alcalde”. Asegura Piris en su denuncia que esto no hace desaparecer el “conflicto de intereses, incurriendo en una palmaria ilegalidad”. “El señor Puerto ha obtenido información privilegiada en su condición de concejal a fin de obtener proyectos e informes al margen de la ley de incompatibilidades y de los estatutos del Colegio de Arquitectos”. Piris, además, coloca al alcalde, José Luis Fontaniella, como encubridor de estos hechos, pues es «quien firmó las licencias”.

Tras unir los dos procesos de diligencias, el Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas del Narcea ha citado a declarar en calidad de imputados a Puerto y su mujer, en un acto que se celebrará el próximo 26 de noviembre”.

Del examen de la documental aportada a las actuaciones, se concluye que Don Juan Antonio Domínguez Piris, prestó declaración, voluntariamente, y en calidad de testigo, ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo en el seno de las Diligencias Previas 341/2014 que constituye la Pieza Número 7 de las Diligencias Previas 972/2011, acordando la Magistrado Titular la deducción de testimonio, con dicha declaración, y la incoacción de Diligencias Previas 3086/2014 y su inhibición a este órgano judicial en fecha 16 de septiembre de 2014.

Recibidas tales actuaciones, por Auto de fecha 30 de octubre de 2014, se acordó la incoacción de Diligencias Previas nº 793/2014 por un presunto delito de prevaricación administrativa, así como su acumulación a las Diligencias Previas 565/2014, por su conexidad. En la referida fecha de 30 de octubre de 2014, se dictó Providencia acordando citar para prestar declaración en calidad de imputados a DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ, señalándose al efecto el día 26 de noviembre de 2014, a las 09:30 horas. En el seno de las referidas Diligencias Previas, la defensa letrada de los ahora actores, presentó incidente de nulidad de actuaciones, acordándose la suspensión de la declaración de imputados señalada, por medio de Providencia de fecha 24 de noviembre de 2014, no volviendo a señalarse tal diligencia instructora, toda vez que la causa penal fue archivada provisionalmente por Auto de fecha 3 de junio de 2015, confirmado por Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias, Sección 3ª, de fecha 12 de noviembre de 2015.

Del relato fáctico precedente, se concluye que la declaración testifical del Sr. Domínguez Piris no dio lugar a ninguna actuación o diligencia de investigación respecto de DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ en el seno de la “causa Pokémon”, que únicamente dio lugar a la inhibición e incoacción de Diligencias Previas 793/2014 en este Juzgado, no llegando a realizarse imputación formal contra DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ ni en la causa “Pokémon” ni en el seno de las referidas Diligencias Previas seguidas ante el Juzgado de Cangas del Narcea, en los términos recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así las cosas, con la noticia publicada el 13 de noviembre de 2014 en el diario EL COMERCIO (tanto en el medio digital como escrito), concretamente con el titular, se quería dar a entender que DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ habían resultado imputados en “Pokémon”, refiriendo en el cuerpo de la noticia la acumulación de diligencias y la citación de los actores para prestar declaración ante el Juzgado de Cangas del Narcea, pero sin precisar ni aclarar que tal declaración se hacía al margen o fuera de la causa “Pokémon”. A su vez, en la noticia publicada el 22 de noviembre de 2014, como consecuencia del escrito de rectificación remitido por los demandantes, el medio de comunicación tampoco aclara por qué Juzgado y en qué causa se ha realizado la imputación.

Ahora bien, resulta evidencia que la forma en la que está redactada la noticia, se destaca la información en el titular y en portada, y el contexto en el que se realiza, pretende hacer creer al lector que el matrimonio formado por los demandantes, se encuentran imputados en la causa “Pokémon”. En definitiva, puede decirse que aunque dentro del cuerpo de la noticia se describen hechos ciertos (como la acumulación de diligencias previas y la citación para prestar declaración en calidad de imputados en el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea), que sin dejar de ser veraces, por la forma en la que están relatados y lo incompleto de su descripción, puesto en relación con el titular de la noticia, desprenden un significado en su interpretación en el contexto total del reportaje que daña el honor de los actores pues a todas luces se desprende de su lectura que lo que quiere dar a entender es que DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ han sido imputados en las Diligencias Previas 972/2011, seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo.

Por tanto, el requisito de la veracidad que la jurisprudencia estima que se cumple cuando lo “esencial” es veraz, no puede amparar que bajo este término, “esencial”, se digan algunas verdades, pero se aproveche para verter junto a ellas en la información hechos, conductas o actitudes que en escaso número dentro del conjunto sí hagan desmerecer a los aludidos del público aprecio o consideración, bien por lo inveraces, bien por lo inexactas o por la forma en la que están redactadas, pues finalmente la protección del derecho al honor no es una cuestión de cantidad.

QUINTO.- En cuanto a la cuantía de la indemnización solicitada, que la parte cifra en 30.000 €, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de abril de 2002, que los factores para señalar la cuantía de la indemnización son: a) las circunstancias del caso, b) la gravedad de la lesión efectivamente producida, y, c) el beneficio obtenido por el causante de la lesión a consecuencia de la publicación de la noticia. Para determinar las circunstancias del extremo b), se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. Constituye doctrina constante (entre las más recientes, SSTS de 10 de febrero de 2014, 22 de enero de 2014, 27 de noviembre de 2014 y 23 de julio de 2015) que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños morales en este tipo de procedimientos es competencia del tribunal de instancia, cuya decisión al respecto ha de respetarse, salvo que “no se hubiera atenido a los criterios que establece el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/82”.

Asimismo, la Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 19 de octubre de 2000 y 22 de enero de 2014, indican que “dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni impide legalmente a los tribunales fijar su cuantificación, a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso”. Se trata, por tanto, “de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución Española, ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/82, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio”.

Por tanto, el daño moral se presume siempre que se declare la existencia de intromisión ilegítima y para su cuantificación deben respetarse los criterios del mencionado art. 9.3, los cuales aluden a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrán en cuenta, en su caso, la audiencia o difusión del medio a través del que se haya producido y el beneficio obtenido por el causante de la lesión.

Valorando en su conjunto los tres indicadores anteriores, y partiendo de la dificultad de cuantificar la lesión del derecho al honor, se considera excesiva en cualquier caso la indemnización solicitada. El periódico en la que se publica la noticia, es ampliamente conocido en el ámbito del Principado de Asturias, y, según resulta de la información facilitada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, suele rondar los 14.800 lectores en su edición impresa, no constando los lectores aproximados en la versión digital, pero que se estima potencialmente mayor en el tiempo.

Asimismo, según la Certificación emitida por EL COMERCIO la tirada del día 13 de noviembre de 2014 fue de 20.945 ejemplares, vendiéndose un total de 14.628 ejemplares, que reportaron un beneficio de 14.262 € netos, por lo que tuvo una amplia difusión. Por otro lado, no se ha acreditado de forma precisa la minoración de sus perspectivas económicas o profesiones, si bien, resultaba indudable la gravedad del daño inherente que unas imputaciones delictivas pudieran ocasionar en el desarrollo de la profesión de los demandantes, arquitectos con despacho abierto y con proyección en el ámbito autonómico, y en menor medida, nacional. También debe valorarse que la imputación de hechos delictivos en la trama “Pokémon”, supone una agravación de los hechos, toda vez que se trata de una de las mayores causas por corrupción cometida por cargos públicos que se investigan actualmente por los juzgados españoles, y, que ha tenido gran presencia en todos los medios de comunicación de ámbito regional y nacional.

Por ello, se considera adecuado fijar una indemnización de 7.500 € para cada uno de los actores por los daños morales que le haya podido causar, que sin duda alguna tendrán su mayor satisfacción a través de la publicación en el medio de la presente resolución, tal y como se solicita en el suplico de la demanda, debiendo EL COMERCIO publicar a su costa en el número del periódico inmediato posterior a la fecha en la que adquiera firmeza la sentencia el texto íntegro de la misma en página impar, sin apostillas ni comentarios, en las mismas condiciones que la noticia que motiva el presente pleito, anunciando su fallo en la portada con el mismo tratamiento tipográfico que el reportaje objeto de este procedimiento, debiendo editar tantos ejemplares como se editaron del mencionado número, adoptando las medidas oportunas que aseguren la distribución completa en el territorio en idénticas condiciones que el ejemplar del 13 de noviembre de 2014, lo anterior comprende también su publicación en la edición digital.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habiéndose producido una estimación parcial de la demanda, no procede realizar expresa imposición de costas procesales.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso.

FALLO

ESTIMAR parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales SR. SELGAS MARTÍNEZ, en nombre y representación de DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ, frente a DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ, DON ÍÑIGO NORIEGA GÓMEZ y EL COMERCIO S.A., con los siguientes pronunciamientos:

1) Declarar que la publicación de la noticia publicada por el diario EL COMERCIO el 13 de noviembre de 2014, tanto en la versión impresa (página 27) como en la digital, bajo el titular “El exconcejal de Urbanismo de Cangas del Narcea y su esposa, imputados en “Pokémon””, redactadas por DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ y el titular publicado en portada, bajo la rúbrica “El exedil de Urbanismo de Cangas del Narcea y su esposa, imputados por el “caso Pokémon”, vulneran y constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor de DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

2) Condenar a DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ, DON ÍÑIGO NORIEGA GÓMEZ y EL COMERCIO S.A., a publicar a su costa, en el número del periódico EL COMERCIO inmediato posterior a la fecha en la que adquiera firmeza la sentencia el texto íntegro de la misma en página impar, sin apostillas ni comentarios, en las mismas condiciones que la noticia que motiva el presente pleito, anunciando su fallo en la portada con el mismo tratamiento tipográfico que la noticia declarada lesiva del derecho al honor, debiendo editar tantos ejemplares como se editaron del mencionado número, adoptando las medidas oportunas que aseguren la distribución completa en el territorio en idénticas condiciones que el ejemplar del 13 de noviembre de 2014, publicando igualmente la resolución en la edición digital del periódico EL COMERCIO.

3) Condenar a DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ, DON ÍÑIGO NORIEGA GÓMEZ y EL COMERCIO S.A. a indemnizar solidariamente a DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ en la cantidad de siete mil quinientos euros (7.500 €) a cada uno, por los daños y perjuicios irrogados por la intromisión en su derecho al honor.

4) Condenar a DOÑA IDOYA REY MENÉNDEZ, DON ÍÑIGO NORIEGA GÓMEZ y EL COMERCIO S.A. a abstenerse en el futuro de llevar a cabo nuevos actos de intromisión, en cualquier ámbito, medio o plataforma de comunicación que vulneren el derecho al honor de DON JOSÉ RAMÓN PUERTO ÁLVAREZ y DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

Todo lo anterior, sin expresa condena en costas procesales.

Notifíquese esta Sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de VEINTE días a contar desde su notificación, ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá, en su caso, ante este Juzgado.

Líbrese testimonio de la presente sentencia que se unirá a los presentes autos, quedando el original en el libro de sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, la pronuncia, manda y firma la Sra. Doña SILVIA FERNÁNDEZ SUÁREZ, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de CANGAS DEL NARCEA y su partido.

LA JUEZ

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por la Sra. Juez que la suscribe en el mismo día de su fecha estando celebrando audiencia pública. Doy fe