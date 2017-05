Calle de Ferraz, número 68. Eran las 11.16 horas. La que el destino tenía guardada para una de las fotos más buscadas desde que arrancó la campaña de las primarias del PSOE. Javier Fernández, en el hall de la sede federal del PSOE, recibía a Pedro Sánchez. Por primera vez coincidían desde aquel comité federal del 1 de octubre que desembocó en la dimisión del madrileño como secretario general del partido y la elección de Fernández como presidente de la gestora. Un pequeño apretón de manos, con rictus serio por parte del presidente del Principado, contrastaba con la sonrisa -aparentemente forzada- del exsecretario general del partido. Ni una palabra se cruzaron ambos. Era la foto del protocolo político, pero, a los ojos de todos se confirmó que la relación entre ambos es fría, por no decir inexistente. Sobre todo cuando minutos después la foto que se vio fue completamente distinta, con Javier Fernández recibiendo de forma más efusiva a los otros dos candidatos: Susana Díaz, primero, y Patxi López, después.

Javier Fernández siempre ha querido mantener la apariencia de neutralidad, por su condición de presidente de la gestora, desde el inicio del proceso de primarias del partido. Sin embargo, ayer, estaba cantado que él también iba a ser uno de los protagonistas, él iba a ser el cuarto hombre del debate. Primero, porque el jefe del Ejecutivo asturiano era el encargado de recibir a los candidatos en la sede federal del partido. Ahí quedó demostrado que tiene más 'feeling' con Susana Díaz e, incluso, con Patxi López, que con Pedro Sánchez. No hay que obviar que el exsecretario general del PSOE llegó a decir de Javier Fernández durante este proceso electoral que la gestora que preside «está al servicio» de la presidenta andaluza.

Pero si Javier Fernández, con sus gestos, ya fue protagonista durante la llegada de los candidatos, el presidente de la gestora y del Principado también lo fue durante la dura confrontación dialéctica que se vivió minutos después en el salón Ramón Rubial durante el debate. Su nombre salió durante los discursos en nueve ocasiones, seis de ellas en boca de Pedro Sánchez y tres en la de Susana Díaz. Patxi López en ningún momento se refirió a él.

La primera vez que Sánchez aludió al presidente asturiano fue para responder a Susana Díaz, que segundos antes le había dicho que su problema era que solo había logrado 85 escaños en las elecciones de junio y que con esas cifras no podía gobernar. «Javier logró en Asturias 14 de 45 diputados y fue presidente», le respondió el exsecretario general de los socialistas.

«El PP es tóxico e infame, pero no tonto. Sabe que le conviene que dirija el PSOE quien pierde, pero no quien gana elecciones», contraatacó la presidenta andaluza para, por segunda vez en el debate, poner el nombre de Javier Fernández sobre la mesa: «El PP sabe que no le conviene enfrentarse a Guillermo Fernández Vara -presidente de Extremadura-, a Javier Fernández o Abel Caballero (alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias)».

En las otras dos ocasiones que Susana Díaz se refirió al presidente del Principado fue para poner al Gobierno regional como ejemplo de políticas sociales, como la «ley de protección de la mujer, dotada con nueve millones de euros», y para ponerlo como impulsores de «políticas de izquierdas mientras Pedro Sánchez proponía con Ciudadanos el mestizaje y transversalidad política».

Por contra, Pedro Sánchez siempre citó a Javier Fernández dentro de su argumentario de que los 'barones' territoriales ya tenían decidido su relevo al frente del partido: «Javier fue quien empleó primero el término de derrocamiento, lo dijo cuando él reconoció públicamente: 'Sabíamos que lo teníamos que hacer en junio -tras las elecciones- pero no nos atrevimos por el riesgo a perder el congreso', dijo».