El 15M pide «abrir puertas y ventanas en instituciones secuestradas por el PP»

Unas doscientas personas se concentraron a partir de las ocho de la tarde de la tarde de ayer frente al teatro Campoamor, para conmemorar el sexto aniversario del 15M y protestar contra «la corrupción que se está produciendo en gran parte del Estado».

Entre los manifestantes se encontraban varios diputados regionales de Podemos y del grupo municipal de Somos Oviedo, que se han unido a ciudadanos y representantes de los diez colectivos que habían convocado la concentración en la capital asturiana. Itziar Fuente, portavoz de la Plataforma del 15M Contra la Corrupción, una de las organizadoras de la protesta de ayer, aseguró que «hoy es más necesario que nunca, incluso que hace seis años, que estemos en la calle». En aquel momento, según Fuente, «marcamos un camino diferente. Dijimos 'no' y aún hace falta abrir puertas y ventanas en unas instituciones que el PP tiene secuestradas y ante la situación de emergencia que vive el país», enfatizó.

«Los que roban a manos llenas están gobernando para unos pocos y en contra de la gran mayoría social», afirmó recordando que «esta movilización se lleva a cabo en decenas de ciudades de toda España» porque «aún quedan muchas cosas contra las que combatir», aseguró Itziar Fuente.

En su manifiesto de ayer, los colectivos congregados frente al Campoamor recordaron que «la reforma laboral del PP sigue asfixiando a la clase trabajadora, que la violencia machista pesa aún como una losa sobre las mujeres, que también sufren la brecha salarial, y que se mantienen los recortes de los servicios públicos». También denunciaron «el éxodo de la juventud asturiana y española» o la «precariedad en la que viven miles de pensionistas». Por ello, aseguran, «es necesario que una sociedad organizada «impulse movilizaciones que demuestren su repulsa contra este estado de las cosas» y, especialmente, «contra una «corrupción inherente a la simbiosis entre los poderes financieros y los partidos del régimen».

Respecto a si este movimiento y la movilización ciudadana han perdido fuerza en los últimos tiempos, la portavoz de la plataforma cree que «estar en la calle es nuestra forma de decir que no toleramos más la corrupción, que no queremos más recortes y que no nos merecemos esta situación que afecta a la mayor parte de la ciudadanía», afirmó.

Para la plataforma, después de que Asturias haya sido «desangrada por la corrupción y las redes clientelares», es preciso que la gente vuelva a gritar «que se acabó el tiempo de la impunidad» y que se luche «por un cambio que es imparable».