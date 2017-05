«Si gana Sánchez, los barones que apoyaron a Susana Díaz quedarán desautorizados»

El exministro Josep Borrell presentó ayer en Pola de Siero su libro 'Los idus de octubre', donde aborda la actual crisis interna del PSOE y de la socialdemocracia europea en general.

-Tras el debate de los tres candidatos, afirmar que el PSOE está 'malito', ¿no le parece un diagnóstico demasiado benigno?

-Debí ser el único ciudadano de este país que no vio el debate, porque estaba volando. Me lo han contado y creo que estos debates no permiten profundizar en la sustancia de las cosas. Son todo golpes de efecto y frases hechas.

-Lo que sí quedó constatada fue la animadversión personal entre Susana Díaz y Pedro Sánchez. ¿Existe un riesgo de ruptura del partido?

-Todo el mundo pregunta eso. Está claro que el partido está dividido por la forma en que se condujeron los acontecimientos de octubre. Las cosas se hicieron muy mal y de aquellas lluvias vinieron estos lodos. Hay que salir de aquí y la única forma es apelar a que los afiliados al PSOE decidan la línea política a seguir. Estamos discutiendo qué clase de partido queremos, más o menos participativo; qué política de alianzas y sobre el modelo de Estado. Y hay que discutirlo a fondo y no con eslóganes y palabras huecas. Yo creo más en la palabra escrita que en las escaramuzas televisivas.

-Si gana Pedro Sánchez, ¿en qué situación quedarán los barones que apoyaron a Susana Díaz?

-Quedarán desautorizados. Cuando yo me presenté a las primarias hace 19 años, también todos los secretarios generales, salvo el PSC, apoyaron fieramente al secretario general de entonces, Joaquín Almunia. Y aquí en Asturias saqué un resultado extraordinario a mi favor. Y no pasó nada, ningún secretario dimitió.

-¿Cree usted que deberían dimitir?

-No, yo no creo nada, cada cual sacará sus conclusiones, pero mi consejo es que dejen a los militantes votar de la forma más libre y que no procuren tomar partido de una forma muy tajante, porque luego pueden quedar desautorizados y eso es malo para la organización.

-Si gana Susana Díaz, ¿cree que Pedro Sánchez se resignará a convertirse en un militante de base?

-Esas hipótesis no me interesan mucho; no es un problema de qué hará fulanito o menganita, sino de la línea política que va a seguir este partido.

-¿Hubo alguna remota posibilidad de que usted se hubiera presentado a las primarias?

-Ninguna, tengo 70 años. ¿No le parece que me he ganado vivir un poco tranquilo? Se me ocurrió escribir este libro y hacer mi contribución al debate aportando hechos, datos e ideas.

-¿Hay alguna similitud entre este proceso y las primarias que usted protagonizó con Almunia en 1998?

-Podemos encontrar similitudes. Cuando yo me presenté, todas las estructuras dirigentes estaban con el secretario general, y hasta cierto punto es lógico. Y, hoy, hasta cierto punto, no, porque esta rara unanimidad es sorprendente. Yo dimití porque no supimos administrar la bicefalia. Pero Pedro Sánchez era secretario general y candidato y hubo un conflicto entre la dirección central del partido y la periferia, en particular Andalucía, que es que que más ha contribuido a esta crisis.

-Tal parece que todos se conjuraron contra Pedro Sánchez, pero el tampoco es muy proclive a la autocrítica. El PSOE perdió once elecciones siendo él secretario general.

-La gran pérdida de votos se produce con Rubalcaba en 2011. Vivimos en la época de la posverdad. Se perdieron 15 puntos y 4,5 millones de votos. Pedro Sánchez es verdad que no recupera esa pérdida en las primeras elecciones y se puede decir que sigue esa caída y que tuvo un resultado todavía más malo que el de Rubalcaba, pero también Susana Díaz sacó en Andalucía el peor resultado de las autonómicas. Y en Castilla-La Mancha y Aragón perdieron 7,5 puntos, más que la media nacional.

-¿Qué opina del papel de Javier Fernández como presidente de la gestora?

-Tengo un aprecio personal por Javier y habrá hecho todos los esfuerzos para asumir un papel tan difícil. Creo que la gestora ha durado demasiado tiempo y que debería haber convocado un congreso extraordinario, como mandan los estatutos.