Los 'sanchistas' dicen que solo su proyecto da un horizonte de futuro a las cuencas

Las cuencas mineras son el principal feudo de Pedro Sánchez en Asturias y no es de extrañar que su programa político para estas primarias dedique un capítulo específico al carbón. Un documento con propuestas «claras y nítidas» que hace una «defensa» tanto del sector en particular como del futuro de estas comarcas en general, señaló ayer en La Felguera uno de los apoyos más firmes del ex secretario general en la región, el alcalde de Laviana, Adrián Barbón.

«Si hay un proyecto que recoge el sentir de los socialistas de la cuenca es el de Pedro Sánchez», señaló Barbón, que hizo hincapié tanto en el compromiso de revertir los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy al carbón -consumo de mineral nacional, impulso de las tecnologías 'limpias'...- como en la garantía de mantenimiento del empleo en las cuencas en el marco de una estrategia de transición energética a medio y largo plazo.

Indicó Barbón que el programa de Sánchez está marcado por las propuestas «claras y nítidas», que contrastó con las «generalidades y reflexiones filosóficas» que advierte en la oferta de alguno de sus competidores, en velada alusión a Susana Díaz. Comparativa que, a su juicio, se puede apreciar en el modelo de partido que defienden los aspirantes al liderazgo del PSOE. Solo el ex secretario general, señaló, es «coherente» en la defensa de una mayor y más activa participación de los militantes en la vida interna de la organización, tanto en materia de primarias como en lo relativo a la firma de acuerdos con otros partidos, entre otros ámbitos. «Si hay que permitir la investidura de un presidente no socialista, siempre con el voto de los militantes», dijo en referencia a los acontecimientos que derivaron en la abstención que facilitó a Mariano Rajoy repetir como presidente del Gobierno.

El alcalde de Laviana negó que este planteamiento suponga caer en el asamblearismo y se defendió de quienes critican que esta política supone una ruptura con la tradición del PSOE. Los socialistas, dijo, han ido amoldando el modelo de partido a medida que la sociedad ha ido evolucionando. «Si no, no hubiera llegado a tener 138 años de historia», remarcó.

«Pasado y futuro»

Emplazó Barbón a los militantes que van a votar el próximo domingo a ser conscientes de la importancia de su decisión. «De ese voto va a depender que el PSOE tenga más pasado que futuro o más futuro que pasado. Mi apuesta es el futuro, por eso yo voy a votar a Pedro Sánchez», aseveró, instando a acudir a la urna «sin presiones y sin miedo».