Del líder «cortoplacista y miope» y la «gran organizadora de derrotas» en la Junta General

El jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, ha lamentado hoy que "una gran organizadora de derrotas" como la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, pretenda dar "lecciones de liderazgo" y recurra para ello "a la demagogia". El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado así en su respuesta durante el turno de preguntas en la Junta General a la portavoz popular, que había cuestionado que el presidente asturiano ejerza el liderazgo que Asturias necesita dada "la visión cortoplacista, miope y sin ambiciones colectivas" del Gobierno que lidera.

Para la presidenta del PP, los únicos logros de su gabinete en la actual legislatura son la aprobación del presupuesto de 2017 y la "rectificación" en el impuesto de sucesiones y ambas cuestiones salieron adelante gracias al apoyo de los populares. "Si con estos logros usted dice que tiene un liderazgo fuerte en Asturias.... que tenga suerte el domingo", ha añadido Fernández en alusión a las elecciones primarias que el PSOE celebra ese día tras recordar diversos indicadores económicos que sitúan Asturias en una situación peor que la del resto de comunidades autónomas.

A su juicio, si el Principado evolucionara en positivo como otros territorios cuyos gobiernos "se ponen del lado de sus ciudadanos" no habría tenido importancia "la ausencia de su presidente durante meses", en los que Fernández ha liderado la gestora del PSOE y que lo convirtió en un jefe del Ejecutivo "fijo discontinuo". "Hay una legión de asturianos que discrepa de sus políticas por la parálisis en que tiene inmerso a un gobierno que no está ni se le espera para casi nada", ha añadido la líder del PP.

En su réplica, y tras advertir al grupo popular de que el apoyo mostrado a su presidenta por su intervención golpeando sus escaños iba "más allá de lo que recomienda cualquier manual de peloteo parlamentario", el jefe del Ejecutivo ha advertido de que el concepto de liderazgo requiere de un proyecto y de una persona capaz de conectarlo con una aspiración colectiva.

Así, ha señalado, hay quien tiene proyecto y carece de capacidad de liderazgo y al revés "y gente como usted que no tiene ni lo uno ni otro", ha advertido a la portavoz del PP antes de recordarle que, para liderar, "lo normal es ganar alguna elección de lo contrario" y que él la ha derrotado ya en dos ocasiones en las urnas.

Fernández, tras cuestionar la utilización de los indicadores económicos de la líder del PP, ha puesto como ejemplo de logros de su gabinete el acuerdo de concertación social o el pacto contra la violencia de género y ha lamentado que en cuestiones como el pacto demográfico para afrontar "el mayor problema de Asturias" sufran "un boicot sistemático por intereses partidistas".

A su juicio, lo decisivo no es tanto "si uno tiene capacidad de liderazgo o no" sino la madurez o el sentido de Estado que demuestra, cuestiones que no se corresponden con el recurso a la demagogia por el opta "una y otra vez" la presidenta del principal partido de la oposición.