Susana Díaz: El poderío amenazado

Nunca ha estado tan cerca de alcanzar el objetivo para el que lleva años trabajando pero es probable que, a estas alturas, martillee en la cabeza de Susana Díaz ese demoledor proverbio: «Cuidado con lo que deseas». Las cosas no siempre ocurren como uno se las imagina. No habrá ya aclamación para convertila en la próxima secretaria general del PSOE. Si finalmente se hace con el cetro socialista será por la mínima y lo que herederá no será la organización poderosa y bien engrasada que antaño miraba de tú a tú o incluso por encima del hombro al PP sino un muñeco que ella misma ha contribuido a romper.

La presidenta de la Junta de Andalucía es la favorita de los principales líderes territoriales, de la vieja guardia del partido, del mundo institucional, del empresarial y (pese a que Sánchez haya tenido éxito en pintar esta contienda como una batalla entre los de arriba y los de abajo) de un porcentaje no menor de la militancia. Pero ese hecho se debe más a la creencia de que la alternativa conduce al desastre, la radicalidad y la deriva populista, que a la convicción de en sus manos esté la salvación del PSOE.

A muchos de los barones que la respaldan no se les escapa que, hoy por hoy, Díaz tiene difícil entrada en buena parte del territorio nacional y que con ella al frente corren el riesgo de acabar convertidos en un partido del Sur. Aún con el vizcaíno Eduardo Madina en sus filas, apenas tiene el aval de 96 militantes vascos, una cifra irrisoria. Sin embargo, a estas alturas, es la guardiana de las esencias.

Nunca ha perdido las elecciones y eso da a algunos cierta tranquilidad. Díaz maneja bien, además, las distancias cortas y es única tejiendo complicidades, una virtud de la que demostró carecer Sánchez, capaz de granjearse el desafecto hasta de secretarios territoriales poco dados a las conspiraciones. En su contra juegan los enredos orgánicos. Sus zancadillas a Sánchez (y antes a Alfredo Pérez Rubalcaba, al que no obstante ha conseguido ganarse) le han granjeado la imagen de una mujer ambiciosa y sin escrúpulos.