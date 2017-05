Sánchez gana en el Principado y la FSA encara un futuro de incertidumbre

Victoria clara de Pedro Sánchez en Asturias. El nuevo secretario general del PSOE había sacado ya una amplia distancia a Susana Díaz en los avales, del orden de 700 apoyos, y en el momento decisivo ha incrementado esa distancia hasta llegar a los 908 votos. El triunfo es relevante en sí mismo, pero tiene una dimensión especial si se echa la mirada al frente y se analiza el futuro inmediato que afronta el PSOE en el Principado. Con todo el aparato de la Federación Socialista Asturiana volcado en favor de la candidatura de la presidenta andaluza, la resurrección de Sánchez genera una situación de incertidumbre. Todos los ojos se vuelcan ahora en los movimientos del presidente del Principado y de la gestora del PSOE y también secretario general del partido en la región, Javier Fernández.

La victoria de Sánchez es incontestable. Logró 3.548 votos, el 53,1% del total, mientras que Díaz se quedó en 2.640 papeletas, el 39,5%. Una distancia superior a los 13 puntos y los 900 votos que constata que, en la recta final de la campaña, los 'sanchistas' fueron a más y los 'susanistas' se quedaron estancados. Cabe recordar que el nuevo secretario general había logrado 3.100 avales y la presidenta andaluza, 2.400. Si había voto oculto, fue favorable a Pedro Sánchez.

Con una participación que rozó el 81%, el papel del tercer aspirante, Patxi López, fue testimonial. El exlendakari logró más votos -461- que avales -250-, pero ese 6,9% de respaldo que consiguió se quedó muy lejos del cosechado por sus competidores.

Sánchez cimentó su resultado en los concejos más poblados y con más afiliados, caso de Gijón, Oviedo y Siero, y también en las cuencas mineras, erigidas en auténtico feudo del 'sanchismo' en Asturias con el SOMA a la cabeza de la movilización. En Mieres, Langreo, Laviana, Aller o San Martín del Rey Aurelio la distancia que el político madrileño sacó a su competidora fue muy notable.

Los datos de Díaz dejaron mucho que desear. Ganó en una veintena de concejos, sí, pero poco poblados y, por tanto, con un volumen de militantes modesto. Avilés, Llanes y Tineo fueron sus principales feudos.

Horizonte con dudas

El viraje en el rumbo del PSOE sitúa al socialismo asturiano ante un horizonte de incertidumbre. La federación asturiana no es una cualquiera en el seno del partido. Por historia y por presente, sobre todo si se tiene en cuenta el papel jugado en todo este proceso por Javier Fernández. El presidente del Principado y secretario general de la FSA tomó las riendas de la gestora que asumió el control del partido tras la salida de Sánchez en aquel controvertido comité federal y pilotó el viraje del 'no es no' a la abstención que permitió gobernar a Mariano Rajoy. Aunque desde una posición teóricamente neutral por su cargo en la gestora, todo el mundo asumía su compromiso con la candidatura de Díaz, visualizada en el respaldo cerrado del aparato de la FSA. El triunfo de Sánchez le deja ahora en una posición muy complicada, con un congreso regional a la vuelta de la esquina en el que se debe discutir el liderazgo de la organización.

Aunque entre los 'susanistas' asturianos se daba por descontada la victora de Sánchez en el Principado, se confiaba en un triunfo de Díaz en Madrid que reforzara la posición de la FSA. El resultado de ayer se encajó como un «varapalo, y de los gordos».