Podemos abre la puerta a una moción de censura contra Javier Fernández

La incertidumbre que se abre en la FSA tras el triunfo de Pedro Sánchez también se traslada a la Junta. Porque, tras las reacciones de los representantes de la oposición, las primarias del PSOE van a marcar, también, la agenda política del Principado de las próximas semanas. Incluso, sobre el hemiciclo comienza a vislumbrarse la sombra de una moción de censura contra Javier Fernández. O al menos esa es la puerta que deja abierta Podemos. Consciente de que el resultado del domingo deja en una situación de debilidad al presidente del Principado y de la gestora que dirigió el partido desde la dimisión de Pedro Sánchez, el portavoz de la formación morada en el Parlamento asturiano, Emilio León, afirmó ayer que «es el momento de abrir un periodo de reflexión y escuchar un mensaje que va más allá del PSOE. Nosotros estamos dispuestos a abrir un proceso de cambio de Asturias».

Todos los grupos de la oposición hicieron ayer un análisis en clave asturiana del resultado de las primarias. Y aunque las lecturas son diferentes, todos coinciden en apuntar que, después de Susana Díaz, «el gran derrotado» de las primarias del PSOE ha sido Javier Fernández: «El resultado pone en boga la falta de liderazgo del presidente del Principado», dijeron desde el PP; «todo lo que toca Javier Fernández lo destruye», apuntaron desde Foro; «las alianzas PP-PSOE han quedado cuestionadas», reflexionan desde IU, y desde Ciudadanos se advierte del riesgo de «inestabilidad institucional» en Asturias.

Pero, sin duda, especialmente crítico con el presidente del Principado fue Podemos. «Ha sido el líder de la 'rebelión de los mandarines' que han sido claramente derrotados por los militantes del PSOE», dijo ayer Emilio León. El portavoz de esta formación en la Junta afirmó que las primarias del Partido Socialista han servido para que sus militantes «hicieron balance del pacto Javier Fernández-Mariano Rajoy y han emitido un voto de censura contra este pacto».

«Fue el líder de la 'rebelión de los mandarines' que han sido derrotados por los militantes»

«Se quedó sin excusas»

Por ello, insiste el diputado de Podemos, «esperamos que este voto de censura abra otro ámbito de cambio a nivel estatal y en Asturias. Somos partidarios de que haya un marco de diálogo y de entendimiento para un cambio de las políticas actuales». Emilio León cree que Javier Fernández «se quedó ya sin excusas: tiene sus presupuestos, pero Asturias no arregla los problemas; ya tiene a Rajoy en la Moncloa y los presupuestos del Estado ya sabemos lo que prevén para Asturias. El PSOE debe repensar sus tesis. Y si no es con Javier Fernández, con quien no se vislumbra un cambio, creemos que el resultado de las primarias deja claro que hay muchos más en el PSOE los que están dispuestos a un cambio».

«Hemos venido censurando las políticas de Javier Fernández porque se comprobó que no estaba en condiciones de impulsar un cambio en Asturias. Ha mantenido la misma inercia y se ha echado en brazos del PP», insistió el portavoz de Podemos en la Junta. Es por ello que, aunque sin nombrarla expresamente, deja abierta la posibilidad de presentar una moción de censura en Asturias: «Nos encontramos con que los militantes del PSOE han emitido un voto de censura. Creo que es el momento de abrir una reflexión, abrir bien los oídos para escuchar un mensaje que va más allá del PSOE. Nosotros estamos dispuestos a escuchar y hablar con todos los que hagan falta para abrir un proceso de cambio de Asturias. Y luego ya veremos quien lo tiene que liderar», dijo Emilio León.

Lo cierto es que, salvo un giro de 180 grados, la posibilidad de que una moción de censura contra Javier Fernández tiene pocos visos de prosperar. La mayoría en el Parlamento regional de PSOE y PP -14 diputados tienen los socialistas y 11 los populares y la mayoría absoluta es a partir de 23- la haría fracasar, puesto que el PP nunca apoyaría una propuesta de estas características que impulse la formación morada.