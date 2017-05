Dirigentes del PSOE emplazan a Fernández a presentarse para hacer frente a los 'sanchistas'

«Las primarias eran la parte fácil, lo difícil empieza ahora». La reflexión, de un veterano cargo socialista curtido en mil batallas internas, ejemplifica a las claras el momento que atraviesa el PSOE. Tiene ya un secretario general electo, de nuevo Pedro Sánchez, pero el camino por recorrer es tortuoso y lleno de minas. La primera prueba es el congreso federal del próximo mes de junio, en el que se ratificará al propio Sánchez y a la dirección de la que se rodee. Lo que suceda en esa cita, el nivel de acuerdo que se pueda alcanzar o las tensiones que se visibilicen, será decisivo en el devenir de los acontecimientos. Singularmente en los cónclaves regionales que habrán de celebrarse a continuación, caso del asturiano, que a estas alturas no se prevé tranquilo. Temerosos del empuje de los 'sanchistas' y de su apuesta por presentar una candidatura para hacerse con los mandos de la Federación Socialista Asturiana, son numerosos los cargos, muchos de ellos de relevancia, que defienden que Javier Fernández opte a un nuevo mandato como secretario general como única alternativa de triunfo en caso de que se vaya a una contienda abierta.

El escenario es a día de hoy incierto. Las primarias están aún muy cerca en el tiempo y las heridas que se han abierto en este convulso periodo están lejos de cerrarse. En el caso asturiano, el acuerdo entre los afines a Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López para repartirse de forma proporcional al resultado del domingo los 45 delegados que acudirán al congreso federal ha contribuido a aliviar la tensión. La preparación de ese cónclave, la forma en que se negocie la nueva dirección, las posibilidades de que la relación del secretario general electo y los 'barones' territoriales pueda encauzarse, aunque sea mínimamente, será clave a la hora de mirar al futuro más inmediato: los congresos autonómicos.

El mensaje general que ha trasladado Sánchez en los últimos días es que no se desestabilizará a las federaciones territoriales, que no se intentarán tomar por asalto. Pero la situación de Asturias tiene sus peculiaridades. Que la relación del flamante vencedor de las primarias con Javier Fernández es nula es algo de todos conocido. El papel del también presidente del Principado como responsable interino de la gestora tampoco ayuda. Los 'sanchistas', de hecho, no tardaron el mismo lunes en deslizar el mensaje de que daban por sentado que el secretario general de la FSA no optaría a un nuevo mandato, al entender que los suyos habían planteado las primarias en el Principado como una contienda Sánchez-Fernández y el segundo había perdido.

La tesis asumida por la mayoría del socialismo de que Fernández, que ya ha anunciado que no será candidato a las elecciones autonómicas de 2019, se presentaría a un último mandato como secretario general de la FSA para pilotar una transición ordenada, depende ahora de saber el impacto que pueda haber generado el resultado de las primarias. Distintos cargos y dirigentes consultados ayer por este periódico coinciden en apuntar que, en una clave estrictamente personal, a Fernández le seduce poco la idea de continuar al frente del partido en un contexto tan difícil. Pero creen que, al final, el «sentido de la responsabilidad» le llevará a dar el paso, sobre todo en un escenario de confrontación directa con los 'sanchistas'.

«Si Javier dice que continúa, estoy convencido de que los 'sanchistas' no presentarán candidato», razona un veterano dirigente. «Y aunque lo hicieran, esto no son las primarias; estoy seguro de que Javier seguiría recibiendo el apoyo de muchos que votaron a Pedro Sánchez», añade otro. Un tercero, menos efusivo, introduce un matiz: «Con él podemos perder, sin él perderemos seguro».

«Ansias de venganza»

Eso si se llega al congreso desde posiciones enfrentadas, algo que temen los 'susanistas', que ven «ansias de venganza» y poco deseo de concordia en los 'sanchistas'. A priori existen muchas dudas sobre la posibilidad de un acuerdo. También entre los partidarios de Sánchez. «¿Qué acuerdo? ¿Que Javier repita como secretario general con una ejecutiva no afín que le controle? No lo aceptaría», razona uno de ellos. Los fieles al nuevo líder federal quieren una FSA «joven y con nuevo impulso».