Gracias. Desde el domingo, alrededor de las diez de la noche, creo haber dicho más de mil veces gracias. Y todavía no me he cansado de hacerlo. Soy optimista por naturaleza pero en este caso lo era más porque no hay nada parecido a la militancia de este partido. Nada tan responsable, tan sólido, tan exigente, tan apasionadamente sabio, tan prudente. Y el futuro estaba en sus manos.

Los socialistas hemos estado unos meses innecesarios y eternos debatiendo nuestras diferencias. Lo que debería haberse resuelto en dos meses se ha dilatado hasta ocho. Pero ahora, por fin, ha hablado la militancia y ha llegado el momento de dejar de hacerlo. Lo que nos une es tanto y tan valioso que tenemos que ponernos ya a trabajar en ello, a renovarlo, a mejorarlo, a conjugarlo con las formas y prioridades que demanda esta sociedad. Y ahí, ahora, es donde tenemos que estar todos juntos. Y vamos a estarlo.

Las reglas del juego son muy sencillas: lealtad al secretario general elegido –a falta de una, dos veces–, y soberanía de la militancia para decidir el futuro de este partido. Dos reglas tan elementales como necesarias con las que, como decía Benedetti, «solo en eso, seremos más sectarios que Dios padre». Son el mandato que nos ha traído hasta aquí y nuestro compromiso.

En ese espacio cabemos todos los socialistas, con convicción y buena fe. En ese espacio es donde creceremos. El nuevo mandato de Pedro Sánchez como secretario general será recordado como aquel en que el Partido Socialista Obrero Español se dotó de unas normas y herramientas que devolvieron el partido a la militancia de un manera clara e irrevocable. Blindaremos el partido para que nadie pueda ya arrebatárselo a sus militantes. Y a la vez, lo abriremos a una sociedad a la que es posible que ahora estemos necesitando más todavía de lo mucho que ella nos necesita.

Es momento de mirar hacia delante. Todos con nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Todos con la mayoría.