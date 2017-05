Fernández reúne mañana a la Ejecutiva de la FSA para analizar primarias

La Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) celebrará mañana su primera reunión tras las elecciones primarias del pasado domingo en las que fue elegido nuevo secretario general Pedro Sánchez tras imponerse en el conjunto de la organización y entre la militancia del Principado.

La reunión servirá además para acabar de perfilar el desarrollo del Congreso Extraordinario que la FSA-PSOE celebrará el próximo domingo para elegir a los 45 delegados que representarán al socialismo asturiano en la asamblea federal del mes de julio.

Tras los resultados de las primarias en Asturias, en las que Sánchez obtuvo el 53,41 por ciento de los votos frente al 39,62 por ciento de Susana Díaz y el 6,97 por ciento de Patxi López, los tres sectores pactaron una representación proporcional de cada grupo entre los delegados que designará la FSA-PSOE.

Según fuentes de esta formación, este compromiso se ha respetado también en las asambleas locales para elegir a su vez a los delegados del 'congresillo' del próximo domingo que estará dirigido por una mesa formada por dos dirigentes del sector 'sanchista' -uno de ellos el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, que presidirá la reunión-, dos 'susanistas' y uno de la corriente de Patxi López.

Una vez resuelta la duda de que el dimitido consejero de Empleo, Francisco Blanco, no dejará su cargo como secretario de Economía de la Ejecutiva, las mismas fuentes apuntan a la posibilidad de que Fernández pueda avanzar su decisión de optar a un nuevo mandato al frente de la organización que dirige desde el año 2000 o que opte por no concurrir como candidato al Congreso de septiembre.

Fernández ya había anunciado que esta sería su última legislatura al frente del Ejecutivo autonómico aunque, por el momento, no ha desvelado sus intenciones sobre la posibilidad de optar de nuevo a la Secretaría General de la FSA-PSOE.

En el cónclave del próximo domingo saldrán adelante además, dada la mayoría con que constará el sector 'sanchista', las enmiendas presentadas al documento político elaborado por la comisión gestora de cara al Congreso Federal y que suprimen o modifican numerosos aspectos de la ponencia marco que se debatirá en la asamblea.

Entre ellas figura la configuración de un modelo de partido que fije de forma explícita la participación de los militantes en la toma de decisiones de la dirección del partido.

El 'congresillo' no abordará la gestión de los órganos federales del partido dado que desde la Ejecutiva de la FSA se considera que una gestora no es una dirección política al uso y no puede evaluarse su actuación mientras los 'sanchistas', según un portavoz, han dado su visto bueno al considerar con el objetivo de "mirar hacia el futuro" en vez de retomar debates zanjados con las primarias.