Villa paga su fianza con 450.000 euros que tenía en una cuenta bancaria

Villa tiene 'cash'. El ex secretario general del SOMA, investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras regularizar 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal de 2012, no ha tenido grandes dificultades para recabar los 434.158 euros de fianza que le ha exigido la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que, hace ahora dos semanas, decretaba la apertura del juicio oral contra el exlíder sindical por un presunto delito continuado de apropiación indebida.

José Ángel Fernández Villa procedió esta semana al pago de la fianza a través de una cuenta bancaria que tiene a su nombre en el banco SabadellHerrero, con un saldo ligeramente superior a la cuantía que se le demanda: 450.000 euros, exactamente.

La jueza advirtió en su auto de apertura del juicio oral -fechado el pasado 10 de mayo- de que procedería a embargar sus bienes «en cantidad suficiente» para asegurar la fianza fijada en el caso de que no se atendiera su requerimiento en un plazo máximo de 24 horas, después de ser notificado personalmente el acusado. Pero no hizo falta llegar a este extremo. La defensa del exdirigente sindical registró antes de cumplirse el plazo establecido un escrito para comunicar a la magistrada que su cliente pone a disposición del juzgado el citado depósito, si bien la abogada, Ana García Boto, anota en el mismo documento que, para conocer de su existencia, fue necesario ponerse en contacto con su asesor financiero. La letrada retoma así su principal línea de defensa -pese a que había quedado en entredicho después de que el acusado declarase de forma lúcida ante la jueza- y alega que, debido al deterioro cognitivo que sufre Villa, no estaría en condiciones de recordar su situación patrimonial. Boto también expresa su desacuerdo por el montante establecido por la magistrada para asegurar las responsabilidades que se puedan derivar del juicio y avanza que se reserva el derecho a presentar el correspondiente recurso, pese a que fuentes judiciales consultadas entienden que no cabe en este momento del proceso requerimiento alguno.

Llama la atención que el saldo del que dispone Villa en esta cuenta es muy similar al que se le reclama, hasta el punto de que da la impresión de que -el acusado personalmente o terceros a través de un poder- hubiera dispuesto recientemente de un depósito con esta cifra. Un extremo que sería complicado si, tal y como defiende su defensa, el exdirigente sindical no está en condiciones de recordar las entidades bancarias en las que guarda sus ahorros. Resta por saber, igualmente, si esta cuantía de la que dispone en el Sabadell corresponde a parte de los 1,2 millones que regularizó en 2012 en una oficina de Liberbank o es ajena a aquel montante por el que ahora está siendo investigado.

En cualquier caso, Villa no es el único que debe depositar fianza. La magistrada Simonet Quelle Coto también ha abierto juicio oral por el mismo delito contra Pedro Castillejo, al que le solicita una garantía de 119.434 euros, la misma cantidad que le reclama el sindicato minero a través del bufete Ontier. El que fuera máximo responsable de la fundación Infide, cuyos intereses defiende el letrado Alfredo García López, aun no ha recogido la notificación oficial en sede judicial pese a haber recibido hace ya varios días en su domicilio el correspondiente aviso. Una vez que sea notificado oficialmente dispondrá de un plazo de 24 horas para depositar su fianza.