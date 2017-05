Javier Fernández dice que las primarias del PSOE no influyeron en su decisión de no continuar

El secretario general de la FSA y presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, ha asegurado hoy que el resultado de las elecciones primariasno influyó "para nada" en su decisión de no optar de nuevo a la Secretaría General del partido en Asturias.

Fernández ha hecho estas afirmaciones en rueda de prensa tras anunciar a la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE su decisión de no optar de nuevo al cargo en el Congreso regional previsto para el próximo mes de septiembre tras casi 17 años en el cargo.

Según el dirigente socialista, dicha decisión "estaba tomada previamente" y así lo había comunicado a su círculo más cercano con lo que la victoria "clara y nítida" de Pedro Sánchez únicamente sirvió para "ratificar" su idea de no concurrir como candidato al próximo Congreso de los socialistas asturianos.

Su iniciativa, ha apuntado, pretende también contribuir a colocar al partido "a disposición de lo que va a ser su nueva dirección" de una formación política que arrastra "una evidente división" y que requerirá de la ayuda de toda la organización para recuperar "la sintonía y la concordia".

Tras recordar que aún le quedan dos años de mandato al frente del Gobierno asturiano, Fernández ha reclamado de la futura dirección regional del partido un comportamiento como el que él tuvo como secretario general con el Ejecutivo que presidía Vicente Álvarez Areces en un momento también "de división muy profunda" que "con ayuda de todos" consiguieron superar.

La número dos de Pedro Sánchez y probable futura portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, será quien encabece la lista de los 45 delegados asturianos al Congreso Federal del PSOE, que se celebrará entre el 16 y el 18 de junio. La lista se aprobará en el Congreso regional extraordinario que se celebrará este domingo y los dos sectores fundamentales del PSOE ya han acordado un reparto de delegados acorde a los votos obtenidos por Sánchez y Díaz en las primarias en Asturias.

Ha sido preguntado por las declaraciones de la diputada asturiana en el Congreso Adriana Lastra, muy implicada a favor de la candidatura de Pedro Sánchez, quien considera que algunos barones del PSOE deberían pedir disculpas tras los resultados de las primarias. "Yo pido perdón por equivocarme, no por perder", ha mantenido Fernández. Ha recordado que "a lo largo de estos 17 años algunas veces he ganado y a los que perdieron no les exigí que pidieran perdón, solo que se integrasen".

Ha rechazado que se sienta liberado por dejar la secretaría general de la FSA, que únicamente se siente "responsable". Algún día "tiene que terminar y eso es bueno para la organización", ha considerado.

Rechazo a la moción de Podemos

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, se ha comprometido hoy a "escuchar" al nuevo secretario general, Pedro Sánchez, sobre el voto de su partido ante la moción de censura de Podemos, pero ha recordado que dejó "bien claro" su rechazo a la iniciativa de la formación morada.

"Por mi parte todo está claro, le envié una carta a don Pablo Iglesias y, si quiere, se la remito otra vez con las comas bien puestas", ha apuntado tras reiterar su rechazo a esa iniciativa aunque ha advertido de que "escuchará lo que diga" el secretario general sobre la posibilidad de votar en contra o abstenerse.

En cuanto a las enmiendas a la ponencia marco del Congreso registradas por el sector de Sánchez que plantean definir a España como un Estado plurinacional, Fernández ha defendido que el consenso alcanzado por los socialistas sobre el modelo territorial en la Declaración de Granada "no debe tocarse" y ha recordado que modificar esa postura corresponde al Congreso Federal.