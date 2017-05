Fernández convoca a la ejecutiva regional en medio del debate sobre su continuidad

La ejecutiva regional de PSOE se reunirá esta tarde, en la sede de la FSA. Es la primera vez que Javier Fernández convoca a este órgano de gobierno del partido tras las primarias del pasado domingo, en las que Pedro Sánchez resultó ganador. Pero, también, la convocatoria se produce después de que, tras el triunfo del madrileño, se reabriera el debate sobre la continuidad de Javier Fernández al frente de los socialistas asturianos.

El triunfo de Pedro Sánchez ha dejado a la mayoría de barones del PSOE en una complicada situación. Pero de forma especial a Javier Fernández, por su condición de presidente de una gestora a la que el nuevo secretario general del partido llegó a acusar de «golpistas» y de estar «al servicio» de Susana Díaz. Por ello, el domingo, un minuto después de conocerse los resultados electorales, todos los ojos del socialismo asturiano se fueron dirigiendo hacia Javier Fernández. A su futuro al frente de la FSA.

El presidente del Principado ya anunció hace tiempo que no se presentaría a la reelección en los próximos comicios regionales, que se celebrarán en 2019. Queda, por tanto, saber su decisión al frente de la FSA, que celebrará este año, probablemente en septiembre, su congreso regional. Antes de las primarias, los barones regionales daban por hecho que Fernández optaría a la reelección como secretario general con el fin de liderar una transición de cara al siguiente congreso regional. Sin embargo, los resultados del domingo añaden una incógnita a esa posibilidad, y cada vez son más las voces dentro del partido, tanto 'sanchistas' como 'susanistas', los que intuyen que Javier Fernández no optará por un nuevo mandato al frente de la FSA. No obstante, ni sus más próximos colaboradores saben cuál es su decisión.

En lo que sí coinciden todos es en que, sea cual sea la decisión de Fernández, que el presidente del Principado la comunique «pronto». Incluso apuntan a que pueda comunicarla en los próximos días.