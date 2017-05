La Fiscalía pide elevar la fianza de Fernández Villa hasta 579.000 euros

José Ángel Fernández Villa ya ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo una cuenta bancaria con un saldo de 450.000 euros para hacer frente a la fianza, de 434.000 euros, interpuesta por la magistrada Simonet Quelle Coto tras ordenar la apertura del juicio oral por un presunto delito continuado de apropiación indebida. Sin embargo, el exsecretario general del SOMA podría tener que poner más dinero sobre la mesa. La Fiscalía del Principado de Asturias considera insuficiente la cantidad reclamada como garantía para asegurar las responsabilidades que se puedan derivar del juicio y ha recurrido el auto de la jueza para solicitar un incremento de la cifra inicialmente fijada, que coincide exactamente con los fondos del sindicato presuntamente apropiados de forma ilegal por el exlíder.

El ministerio fiscal solicita, concretamente, que se eleve la fianza del exdirigente hasta los 579.000 euros, atendiendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que este montante «no puede bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias» para atender el pago de intereses y otros gastos. La petición por parte de la Fiscalía afecta igualmente a Pedro Castillejo, que aún no ha procedido a presentar depósito alguno para cubrir la fianza asignada por la jueza, de 119.434 euros. El fiscal reclama en el caso del ex secretario general del Infide sumar otros 40.000 euros más, hasta los 159.000 euros.

La juez aún no se ha posicionado sobre el recurso que firma el fiscal Enrique Valdés-Solís, aunque tiene muchas posibilidades de salir adelante. El requerimiento cuenta con el respaldo de la acusación, que ejerce el SOMA a través del bufete Ontier, aunque fue rechazado por la defensa de Pedro Castillejo, a cargo del abogado Alfredo García López. Éste aduce que su cliente «cuenta con un modesto patrimonio y además ganancial, resultándole total y especialmente gravoso y costoso la constitución de la fianza en los términos ya fijados» por la jueza, no habiendo «alguna razón real o legal», añade en su alegación, que sustente la petición del fiscal. Argumento que rechazan los abogados de Ontier, Miguel García Vigil y Luis Llanes, al entender que la cuantía no debe fijarse por la situación económica del acusado, sino «en función del importe de las responsabilidades pecuniarias previstas» y atendiendo a lo recogido en la citada ley.