La FSA elige hoy a los 45 delegados para el congreso federal de junio

La Federación Socialista Asturiana (FSA) pondrá nombre hoy a los 45 delegados asturianos que acudirán al 39 Congreso Federal socialista del próximo mes de junio. 265 delegados participan en el congreso extraordinario de la FSA que se celebra en Oviedo para designar a quienes representarán a esta agrupación los próximos días 16, 17 y 18 de junio en Madrid. No obstante, su elección no tiene por qué esconder grandes sorpresas, ya que se llega a este cónclave con un acuerdo previo por el que se respetará el peso obtenido por los diferente sectores en las primarias. De esta forma, a los seguidores de Pedro Sánchez, vencedor de las primarias tanto en el conjunto del PSOE como en la FSA, les corresponderán 24 delegados, mientras que el sector que respaldó a la presidenta andaluza Susana Díaz contará con 18 y los militantes que apoyaron a Patxi López contarán con 3. Se sabe ya que Adriana Lastra liderará a los delegados asturianos del comité federal. Junto a ella, como miembros de la propuesta de la candidatura de Pedro Sánchez, estarán el secretario general del SOMA, José Luis Alperi y los alcaldes de Laviana, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio y Corvera, Adrián Barbón, Wenceslao López, Enrique Fernández e Iván Fernández, respectivamente. También estará la ex alcaldesa de Langreo, María Fernández; la senadora María Luisa Carcedo, la exconsejera Ana González Rodríguez; la directora de la Agencia de Cooperación, Gimena Llamedo; y otros nombres de peso como María Josefa Álvarez, Vanesa Fernández, José Luis Fernández Roces, Delia Losa, Mercedes Otero, Óscar Pérez, René Suárez, Celso Ordiales, Ana María Blanco, Verónica Noval, Roberto García, Julio Tamés, Juan Ignacio Malda y María Martínez Prada. También ha trascendido que, por parte de la candidatura de apoyo a Patxi López estará el exdirector general de Deportes, José Ramón Tuero, acompañado por José Ramón Núñez, Marina Pineda y Pilar Pintos García, aunque uno de estos tres lo hará en calidad de reserva.

Durante este precongreso se debatirán las enmiendas presentadas por las agrupaciones socialistas de Asturias a la Ponencia Marco Federal. En las tres comisiones de trabajo que se constituirán se elaborarán los correspondientes dictámenes sobre las enmiendas a la ponencia política, a la ponencia económica y sobre el modelo de partido. Finalmente, serán sometidos a su aprobación por el plenario del congreso extraordinario.