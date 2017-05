«Villa nos decepcionó a todos»

Graciano Torre llegó a primera hora de la mañana al cuartel del Rubín en Oviedo citado como testigo para explicar cómo fue el procedimiento de los fondos y ratificar que el convenio se firmó directamente entre IRCM ( Instituto por la reestructuración de las Comarcas Mineras) y el Montepío de la Minería. Durante 20 minutos explicó que el Principado no participó "para nada en el tema. Ellos sabrán cómo lo hicieron. No sé ni quién certificó, ni cuànto, ni en qué fechas, no tengo ni repajolera idea".

En cuanto a su relación con José Ángel Fernández Villa aseguró que era "profesional en el sentido de que había que negociar los fondos mineros" y aseguró que Villa "decepcionó a todos".