Puigdemont al PP: «Os importa un rábano el sistema democrático, solo os importa la fuerza»

La tensión entre el Gobierno central y el catalán aumenta a medida que se acerca el choque de trenes. A una semana de que el presidente de la Generalitat anuncie la fecha y la pregunta del referéndum, que dará el pistoletazo de salida a la vía unilateral, Carles Puigdemont ha advertido esta mañana al Ejecutivo central de que las amenazas no disuaden al independentismo, sino que le animan. «Ni rectificar ni recular», ha expresado en la sesión de control en la Cámara catalana. «Votaremos y decidiremos y ese día podrán reír», ha interpelado esta mañana al PP el dirigente nacionalista.

Puigdemont ha emplazado a Mariano Rajoy a que explique qué quiere decir cuando dice que está dispuesto a todo para frenar el referéndum. «¿Va a utilizar la fuerza contra Cataluña?», ha cuestionado el presidente catalán, en una escalada verbal, con la que trata de presentar una imagen totalitaria del Estado español.

Según Puigdemont, ya no es cuestión de referéndum si o no, sino que el dilema es democracia sí o no. «Cataluña es una nación y como tal tiene derecho a la autodeterminación» y que ejercer este derecho «sea un deporte de riesgo describe la calidad democrática de España», ha dicho. A su juicio, los intentos de criminalizar el soberanismo por parte del Gobierno central son el preludio del «autoritarismo». «Os importa un rábano el sistema democrático, solo os importa la fuerza», ha dicho refiriéndose al PP.

El jefe del Ejecutivo autonómico, que ha negado que esté en manos de la CUP, porque si no ya habría fecha y pregunta para el referéndum, ha anunciado que se ha dirigido a la Comisión de Venecia para buscar un aval internacional para poder celebrar el referéndum. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, que asesora a los Estados miembros en asuntos constitucionales y en materia de referendos. La petición llega después de que el pasado 5 de mayo, la Cámara catalana aprobara una resolución, instando al Gobierno catalán a acudir a Venecia.