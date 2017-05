Los testigos apuntan a una dejación de responsabilidad del Instituto del Carbón

Eran las 9:46 horas de la mañana. A esa hora la mujer y la hija del exlider minero, José Ángel Fernández Villa han abandonado el domicilio familiar con rostro serio y sin querer hacer declaraciones ante los medios de comunicación apostados a la puerta del domicilio del barrio de La Florida de Oviedo.

María Jesús y Ángela han cogido un taxi que les ha trasladado directamente hasta los juzgados de la capital asturiana, donde les esperaba su abogado, Ricardo Álvarez Buylla. Pocos minutos después también hizo su presencia en sede judicial el hijo de Villa, Rolando. La familia de Villa, que ha permanecido en los juzgados cerca de una hora y media, no ha querido declarar.

En la tarde de ayer ya se les vió en la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, en el marco de la 'Operación Hulla' que la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Oviedo han puesto en marcha. Media hora antes de la llegada de los familiares del exlíder del SOMA. en sede judicial hacía su llegada un agente de la UCO portando más documentación procedente del registro del estudio arquitectónico de Manuel Sastre, uno de los detenidos.

Esta mañana también ha prestado declaración Graciano Torre. El exconsejero de Industria acudió a primera hora de la mañana al cuartel de la Guardia Civil del Rubín en calidad de testigo. Allí acudió para explicar cómo fue el procedimiento de los fondos y ratificar que el convenio se firmó directamente entre IRCM (Instituto por la reestructuración de las Comarcas Mineras) y el Montepío de la Minería.

video Graciano Torre, esta mañana, a su llegada al acuertelamiento del Rubín. / P. Lorenzana

Durante veinte minutos ha explicado que el Principado no participó «para nada en el tema». «Ellos sabrán cómo lo hicieron. No sé ni quién certificó, ni cuànto, ni en qué fechas, no tengo ni repajolera idea», ha añadido. En cuanto a su relación con José Ángel Fernández Villa ha asegurado que era «profesional en el sentido de que había que negociar los fondos mineros» y aseguró que Villa «decepcionó a todos».

Por el acuartelamiento de la Guardia Civil en Oviedo ha pasado también esta mañana el ex secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Maximino García, quien ha informado de que fue citado ayer para intentar clarificar «todo lo que se pueda» en este asunto. El actual alcalde de Morcín ha abandonado el cuartel pasadas las dos de la tarde. García había llegado hacia las 10.30 horas pero no fue hasta pasadas la una y media cuando testificó. «Ratifiqué lo que significó el desarrollo de las Mesa regional de la Minería, las fechas y las condiciones». Está tarde tendrà que acudir a los Juzgados para ratificaron ante el juez.

A la salida del Cuartel, Maximimo García aclaró que «a día de hoy el proyecto no lo hubiera apoyado. En ese momento creía que era un proyecto que podía tener futuro pero por desgracia parece que apareciera otras cosas que hacen que desde CCOO y como persona que representaba entonces a esa administración estemos totalmente en contra. No lo podemos admitir».

En cuanto al control del proyecto dejó claro que correspondía al Instituto de Reestructuración de la Minería con lo que «parece que hubo dejadez». Sobre José Ángel Fernández Villa dijo ser «el primer engañado. Aparentemente era una persona austera. No daba esa sensación».

Respuesta «contundente»

Sobre el desarrollo de la 'Operación Hulla' se ha pronunciado esta mañana el portavoz del Gobierno regional. Guillermo Martínez ha asegurado que el Principado no tiene responsabilidad alguna en el convenio de fondos mineros con el Montepío de la Minería. Martínez ha defendido que se trata de una cuestión exclusiva del Ejecutivo central y ha mostrado su apoyo a la justicia en las investigaciones sobre Villa y su entorno y su confianza en una acción «contundente».

En la misma línea se ha pronunciado horas antes el nuevo consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola. Tras su toma de posesión en el cargo este miércoles afirmó que el control de los fondos mineros no ha fallado desde el punto de vista administrativo y de la acción de los órganos correspondientes. Pola ha indicado que en el ámbito de las competencias autonómicas en la materia ha quedado ilustrado que ha sido «suficientemente correcta».

fotogalería Las imágenes el registro.

«Hay que tener en cuenta que los fondos mineros tienen una competencia estatal y tanto formalización de los fondos como su control e intervención posterior también se hace desde la Administración General de Estado», ha asegurado Pola que no ha querido pronunciarse sobre la 'Operación Hulla' desarrollada por la UCO. Respecta a si esta operación pueda perjudicar al Principado a la hora de trasladar sus exigencias al Estado en esta materia, Isaac Pola ha manifestado que «no veo por qué».

Declaración de Postigo

El expresidente del Montepío de la MineríaJosé Antonio Postigo será trasladado hoy al acuartelamiento de la Guardia Civil en Oviedo y prestará declaración mañana en el juzgado que instruye la causa de la 'Operación Hulla' junto a los otros tres detenidos.

Postigo fue detenido ayer en Murcia y llegará hoy a las dependencias de la Guardia Civil en la capital asturiana donde continúan el exasesor fiscal del Montepío de la Minería, J.M.F.F.; el arquitecto Manuel Sastre, autor del proyecto de la Residencia 'La Minería' en Felechosa, en el concejo de Aller, y Juan Antonio Fernández, propietario de la constructora que ejecutó la obra.

La Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 3 de Oviedo también han citado como investigado al histórico líder del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, cuyo domicilio en Oviedo fue sometido a un exhaustivo registro.

Claves de la investigación: Tres años para explicar la fortuna de Fernández Villa