Daniel Ripa: «Hay que actuar con firmeza contra la corrupción. No vale hacerse ahora el sorprendido»

El diputado de Podemos en la Junta General, Daniel Ripa, ha cargado contra la actuación del Principado en la 'Operación Hulla'. "Afrontar la corrupción no consiste en hacerse ahora el sorprendido, es actuar en cuanto aparecen los primeros indicios y en este caso había muchos", ha sentenciado. "Dicen que es un asunto estatal como si Zapatero no fuera presidente socialista, no viniera a Rodiezmo, como si el entonces alcalde de Morcín que hizo una calificación dudosa no fuera del partido socialista...".

Tras las últimas investigaciones, Ripa ha acusado al Principado de no actuar con "firmeza" en este asunto. "Desde Podemos Asturias ya hablàbamos de que había indicios para sosprechar por el caso del geriátrico de Felechosa en 2014. Queda claro que para algunos dirigentes sindicalistas como Villa la única lucha obrera por la que lucharon fue la corrupción. Hay que actuar con firmeza y la duda es cómo ha actuado el Principado", ha apostillado esta mañana en la Junta.