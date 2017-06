La furibunda reacción de la abogada de Villa por un pisotón

La abogada de Fernández Villa, Ana Boto, tuvo un momento de tensión a la entrada de los juzgados en Oviedo cuando un grupo de periodistas le pisó una alpargata. La letrada se quitó el zapato y lo mostró indignada recriminando a los periodistas allí congregados la presión a la que la estaban sometiendo.

Presa de los nervios, la abogada increpaba: «Dejadme en paz, señores 'televisadores', miren lo que me hace la prensa, dejadme en paz, es lo que me faltaba, que me pisen».

Sin saber muy bien que responder, los periodistas trataban de calmar a Boto mientras le pedían disculpas, «fue sin querer, fue un accidente».

Nada servía, ya que Ana Boto amenzaba con ir a un juzgado de guardia porque le dolía mucho el pie mientras enseñaba en alto a cámara la alpargata y preguntaba a una chica «¿para qué medio trabajas?».