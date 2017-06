Graciano Torre: «En mi santa vida he prevaricado»

«En mi santa vida he prevaricado». Esta es la respuesta que ha dado esta mañana Graciano Torre, exconsejero del Principado, al saber que la fiscalía le ha denunciado por un supuesto delito de prevaricación relacionado con la señal de la TDT. El exresponsable de Economía y Empleo asegura que «todo lo que he firmado en mi vida ha sido con el aval de los servicios técnicos y jurídicos». Si rubricó él mismo 126 contratos menores a la misma empresa para que mantuviera los equipos que replican la señal de la TDT fue «porque me dijeron que tenía que hacerlo».

El pasado 27 de marzo la Fiscalía interpuso una denuncia en el juzgado de guardia contra él por la fórmula utilizada para mantener a Retevisión I al cargo de los equipos. Tras haber recibido la adjudicación del mantenimiento en un concurso público, la administración se encontró con el problema de que la Unión Europea impedía utilizar el mismo pliego, pero el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas no lograban dar con un nuevo concurso que cumpliera todos los preceptos legales de la materia. Para que la señal siguiera llegando a 100.000 hogares, se optó por seguir contando con Retevisión I, pero fraccionando el encargo inicial en seis contratos menores al mes. Era una solución «transitoria» que se prolongó desde 2013 hasta 2015.

El 16 de octubre de 2016 EL COMERCIO destapó que la acumulación de contratos menores siempre con el mismo operador le había reportado 2,3 millones. Tras solicitar explicaciones al Gobierno y no considerándolas válidas, Foro Asturias comunicó los hechos a la Fiscalía en un escrito suscrito por sus tres diputados. «La ley nos obliga a comunicar cualquier indicio de irregularidad, lo lamentable es que el Gobierno socialista, como siempre, hiciera dejación de funciones», valoró esta mañana el diputado Pedro Leal.

Tras leer la información, Podemos expresó su temor a que «el oscurantismo y el descontrol» en la consejería de Empleo, Industria y Empleo se vayan a «perpetuar» con el nuevo consejero, Isaac Pola, y anticipó que pedirá nuevas explicaciones sobre Gitpa, la empresa pública dependiente de la consejería que gestionaba la señal de la TDT antes de que se ideara el sistema de contratos menores.