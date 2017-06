Javier Fernández sobre Villa: «Me preocupa la decepción de los trabajadores, no las salpicaduras»

El presidente del Principado, Javier Fernández, se ha referido este viernes en sede Parlamentaria a la denominada 'Operación Hulla' que investiga el presunto desvío de fondos de una trama liderada por José Ángel Fernández Villa, exsecretario general del Sindicato Obrero de la Minería Asturiana SOMA-Fitag-UGT y ha manifestado que lo que «espera y quiere es que la justicia actúe con rigor y con rapidez, porque sabe de la decepción de miles de ugetistas, de socialistas y de trabajadores que no son ni lo uno ni lo otro». «Esa decepción es lo que me preocupa y no las salpicaduras que ustedes quieren arrojar sobre mi», ha añadido Fernández.

Javier Fernández se manifestaba así tras una pregunta del grupo parlamentario Podemos, en la que su portavoz, Emilio León, aprovechó para recordarle al presidente asturiano este caso de corrupción. El presidente asturiano ha asegurado que «nunca ha negado ni negará» su relación personal con José Angel Fernández Villa, sino que lo que ha hecho es «actuar con contundencia desde el primer día porque no teme ni a lo que sepan ni a lo que digan». «Eso fortalece el alma para venir aquí y presentarme ante esta especie de comité de salud pública con un grupo de incorruptibles presidido por el Robespierre de bolsillo --en referencia a Daniel Ripa--», dijo Fernández.

León también trajo a colación las recientes primarias del PSOE. Sobre este asunto Fernández le ha indicado que «le aconseja a que le pida consejo a él sobre como se hacen unas primarias de verdad, transparentes, abiertas y democráticas y no la mentira que Podemos hace». «Ustedes estuvieron hasta ahora hablando de que querían una moción de censura. Ahí tienen a Iglesias que ya se ha dado un tiro en el pie, péguese usted otro si quiere», le ha replicado Fernández a Emilio León.

Fernández ha replicado a Podemos que Asturias «no vive ninguna crisis de gobierno» y ha indicado que Podemos falsea los datos para confundir a la gente. «Los proyectos están por escrito y ustedes (Podemos) lo tienen y en él plantean como solución a la industria asturiana pasar de la producción del carbón a la del grafeno, su proyecto es delirante», ha dicho.

«Crisis de gobierno»

Por su parte Emilio León ha indicado que para saber si hay una crisis del Gobierno no hay que mirar al Ejecutivo sino a la ciudadanía y ha acusado al presidente asturiano de confundir su continuidad en el Gobierno con la estabilidad de la región. «Usted sufre una crisis de Gobierno», ha insistido León. Y es que según León la desigualdad de los asturianos es cada vez mayor respecto a sus vecinos europeos pero incluso aumenta la desigualdad entre los propios asturianos dependiendo de su zona de residencia.

«Lleva treinta años gobernando con las mismas políticas y los mismos nombres», ha dicho el portavoz de la formación morada y ha considerado que el gobierno asturiano «carece de proyecto». «Dudo mucho que vayan a reorientar políticas de empleo porque se rodean siempre de la misma gente y eso no les permite escuchar alternativas», ha dicho León.

Ha añadido el portavoz de Podemos que «cuando uno no tiene proyecto ni ideas ya solo le queda la propaganda» y eso es lo que a su juicio le pasa al Gobierno asturiano dirigido por Javier Fernández.