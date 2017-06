Postigo y los tres detenidos en libertad con cargos; Fernández Villa, pendiente del forense

Larga, muy larga se hizo la declaración de los cuatro detenidos de la ‘operación Hulla’ ante la juez Beatriz Fernández, a la que acompañaban los fiscales Anticorrupción de Madrid Carmen García Cerdá e Ignacio Stampa. De hecho, se extendió hasta la medianoche, momento en el que el arquitecto Manuel Sastre, que fue uno de los técnicos que aprobó la oferta de la constructora Alcedo de los Caballeros para la construcción del geriátrico del Montepío de la Minería en Felechosa, salió por la puerta del juzgado en libertad provisional con cargos.

Fue el primero en salir en libertad porque para los otros tres los fiscales habían efectuado peticiones de cárcel con elevadas fianzas alternativas. Finalmente, y hacia la una de la madrugada, los otros tres detenidos salieron en libertad con cargos, al estimar la jueza que no había riesgo de fuga, si bien los tres deberán comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes y se les ha retirado el pasaporte.

A la salida del juzgado, Postigo, que era el que menos cansado parecía, indicó que «estoy muy bien. Ha sido duro pero todo va bien». Para el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, la acusación reclamó un millón de euros de fianza o su encarcelamiento, al igual que para el constructor del macrogeriátrico y propietario de la empresa Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández.

Con dicha fianza se estima que se podría cubrir, al menos en parte, el quebranto económico que para el Montepío de la Minería habrían supuesto los sobrecostes no justificados de la obra. En el caso del antiguo asesor del Montepío, José Manuel Fernández, la petición de los fiscales era también de cárcel, si bien eludible con una fianza menor, de 400.000 euros según la petición de los fiscales anticorrupción, siempre a la espera de la decisión de la jueza que instruye el caso. José Manuel Fernández fue quien asesoró a José Ángel Fernández Villa y a José Antonio Postigo cuando ambos se acogieron a la amnistía fiscal.

A la salida de los juzgado, visiblemente cansado, Manuel Sastre eludió hacer declaraciones, si bien su abogado, Javier Díaz Dapena, indicó que su liberación provisional «es una satisfacción plena para nosotros. No se ha decretado prisión porque nadie lo había pedido y porque no había motivo para tenerlo reteindo». El propio arquitecto indicó a su abogado que está satisfecho por la decisión de la magistrada. Ante la jueza, Sastre sí que explicó que su intervención en el asunto fue meramente profesional y que había «cobrado por mi trabajo y no sé más».

Seis horas y media de declaraciones

Las declaraciones se demoraron durante seis horas y media. Los detenidos llegaron en un furgón de la Guardia Civil a los juzgados a las cuatro de la tarde, pero las testificales no se iniciaron hasta las cinco y media. Había mucho que explicar. José Antonio Postigo y su amigo Juan Antonio Fernández, el constructor y propietario de Alcedo de los Caballeros, la empresa que ejecutó con sobrecostes la residencia geriática del Montepío de la Minería en Felechosa, tuvieron que explicar por qué una obra inicialmente ofertada en 25,3 millones de euros llegó a costarle a la Mutualidad 32,5.

El interrogatorio fue muy largo y con un alto nivel de incertidumbre sobre qué pasaría con los detenidos, puesto que pese a que los abogados pudieron salir varias veces de la sede judicial, durante los cinco recesos que se concedieron, no podían explicar lo que ocurría en el interior, para respetar el secreto de sumario. El furgón de la Guardia Civil que había llevado a los detenidos a los juzgados de Oviedo permaneció allí hasta pasadas las once de la noche, cuando fue relevado por otra dotación, lo que fue el primer indicio de que varios de los detenidos podrían acabar la jornada entre rejas. Así fue. Sin embargo, finalmente los tres salieron del juzgado en libertad condicional.

Villa, pendiente del forense

José Ángel Fernández Villa es, por ahora, el único de los cinco principales investigados que aún no ha declarado ante la magistrada Begoña Fernández y la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá, quien lidera desde Madrid la investigación contra el histórico sindicalista desde que éste regularizara 1,2 millones de euros de dudosa procedencia y que se ha trasladado estos días al Principado expresamente para poder seguir el operativo de primera mano.

El ex secretario general del SOMA también fue el único de los cinco que no fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil tras el registro que se realizó simultáneamente el pasado martes en las viviendas y empresas de los acusados. Pero, ayer, sí tuvo que personarse en el Palacio de Justicia de Oviedo, aunque por el momento únicamente para someterse a un examen forense en las dependencias del Instituto de Medicina Legal –que se prolongó algo más de hora y media– y que deberá determinar su capacidad o incapacidad para prestar declaración ante la jueza.Todo apunta a que el informe médico podría ir en la misma línea que el elaborado por el neurólogo que determinó, hace apenas unos meses, que estaba apto para comparecer en sede judicial en una instrucción paralela.