Sánchez lanza una OPA a Podemos para recuperar parte del voto fugado

Pedro Sánchez se siente ahora suficientemente fuerte como para hacer algo que habría caído en saco roto hace un año, en su primera etapa como secretario general del PSOE: salir a la conquista del electorado de Pablo Iglesias. Ayer, el reelecto líder socialista lanzó un claro guiño a ese sector mientras trataba de explicar sus razones para no apoyar su moción de censura contra Mariano Rajoy. «Nosotros, yo en particular -dijo haciendo hincapié en la primera persona- me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Evidentemente, hay decisiones del líder de ese partido que no comparto...».

Sánchez reiteró que aún no ha decidido si el PSOE se abstendrá o votará en contra de que Iglesias asuma la Presidencia del Gobierno en la votación del día 13 e insistió en que si renuncia a echar ahora el líder del PP de la Moncloa es simplemente por que «no dan los números». Pero prometió que «antes o después» se abrirá en España una etapa de «regeneración, transparencia, ejemplaridad y decencia». Y reiteró que hacer las cosas como Iglesias sólo conduce a la frustración.

Con sus mensajes, el secretario general del PSOE quizá no llegue a los cinco millones de votantes de Podemos pero aspira a aprovechar la brecha que evidenció el último congreso de la joven formación entre los partidarios de Iglesias y los afines al entonces número dos, Iñigo Errejón, más proclive a tender puentes en la izquierda.