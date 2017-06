Los investigados en la 'Operación Hulla' piden que les devuelvan los coches

Los abogados trabajan estos días en el documento que presentarán ante los juzgados de Oviedo parareclamar los vehículos incautados a sus clientes dentro del marco de la ‘Operación Hulla’. Lo presentarán a lo largo de la semana.

Se trata de cuatro coches de alta gama y, un quinto, una furgoneta de trabajo. Concretamente, dos son propiedad de Juan Antonio Fernández, el dueño de la constructora Alcedo de los Caballeros, que se encargó de las obras del geriátrico, y una furgoneta registrada a nombre de esta empresa con sede en Lena. Los agentes también se llevaron el vehículo que utiliza habitualmente el arquitecto Manuel Sastre, también detenido en Lena, y otro que podría ser propiedad del exasesor del Montepío, José Manuel Fernández, con residencia en Oviedo.

La decisión de los agentes de la Unidad de Control Operativo (UCO) sorprendió especialmente ya que lo que se investiga no son delitos violentos, que sí justificarían este tipo de decisiones. Los vehículos viajaron en un trailer desde el cuartel del Rubín en Oviedo hasta un depósito de Madrid donde permanecen. En el informe, entre otros argumentos, reclaman su devolución porque, en algunos casos, son herramienta de trabajo. Los cuatro investigados quedaron en libertad con cargos después de prestar declaración ante la jueza Begoña Fernández.

No es el único bien que no pueden utilizar. No podrán hacer uso de sus cuentas ni de sus bienes, es decir, no pueden vender ninguna propiedad que tengan a su nombre. En el caso del constructor, el exasesor y el expresidente del Montepío les han retirado además el pasaporte y tienen que visitar los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.