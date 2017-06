Javier Fernández promete que agotará los dos años de mandato y presume de gestión

La soledad parlamentaria, una constante en la legislatura, y los problemas internos en el PSOE, un factor más coyuntural, convierten el turno de preguntas al presidente de los viernes en un examen para Javier Fernández. Ayer tuvo que lidiar con una oposición que, prácticamente en bloque, utilizó la reciente dimisión del consejero de Empleo, Francisco Blanco, como ariete para trasladar el mensaje del «frustrante» balance del Gobierno socialista en esta primera mitad de la legislatura. Fernández replicó presumiendo de gestión, que tildó de «buena» en lo importante y más cuestionable en lo accesorio, y garantizando que, pese a los vaivenes de su partido y su negativa a optar a otro mandato al frente de la Federación Socialista Asturiana, agotará los dos años que le restan como presidente del Principado.

Los acontecimientos recientes eran poco favorables a Fernández. La derrota en las primarias de Susana Díaz, la candidata del aparato del PSOE asturiano, y la salida de Blanco del Ejecutivo le situaban en una posición complicada a la hora de lidiar con los grupos opositores. Que aprovecharon la ocasión para apretarle. Con argumentos variados pero siempre críticos.

Desde el PP, Mercedes Fernández trazó un análisis tremendamente crítico con la política del Ejecutivo en materia de empleo, a cuyos responsables acusó de «escaquearse» a la hora de aportar fondos propios para complementar las políticas del Gobierno central. Y apuntó directamente al ya ex consejero Blanco por su «irresponsabilidad» al dejar el gabinete, demostrando que la situación de los parados y en general de los asturianos «le importa un pito».

El impulso del área central y el pacto contra la sangría demográfica, entre las prioridades

Podemos no bajó el tono. Su portavoz, Emilio León, señaló al relevo de Blanco al frente de la consejería, Isaac Pola, para opinar que su nombramiento no va a cambiar ni reorientar nada en la acción de gobierno. «No tienen proyecto y parten de análisis que no son correctos; solo les queda la propaganda», dijo.

Ni siquiera IU, que apoyó la investidura de Fernández, le dio árnica. Gaspar Llamazares hizo un balance muy crítico de estos dos años, tildando de «frustrante» la gestión del gabinete socialista. Le echó en cara que culpe a los demás de la falta de acuerdo en la Junta General y le pidió un «golpe de timón» para recuperar la iniciativa.

El presidente tuvo que multiplicarse para cubrir todos los frentes. Quiso, principalmente, disipar las dudas que pudieran existir respecto de que los cambios que vienen en su partido pudieran llevarle a dar un paso atrás también en el Gobierno. Rechazó tal hipótesis, prometió que agotará el mandato y fijó como prioridades la reordenación del área central y el pacto para hacer frente a la sangría demográfica.

A partir de ahí, disparó en todas direcciones. Reprochó a la bancada popular que censure a toro pasado la gestión de Blanco. «Cargar contra quien se va no es elegante», objetó.

Frente a las críticas de IU, lanzó el mensaje de que si en Asturias no se ha podido llegar a acuerdos por el flanco de la izquierda no ha sido por culpa del PSOE sino de Podemos. Y defendió su gestión, «buena» en lo económico y en materia de servicios públicos, «aceptable» a la hora de tratar de procurar acuerdos y «regular tirando a mala en la cuestión propagandística y de autobombo».

En cuanto a Podemos, nada nuevo. Reproches cruzados y ridiculización de su programa electoral y de su apuesta por hacer pivotar el futuro de la economía regional por «el paso del carbón al grafeno».