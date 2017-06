«Aún no hay ejecutiva y en Asturias ya se conspira contra Sánchez, es un escándalo»

La pantalla del teléfono móvil de Adriana Lastra no deja de encenderse y apagarse una y otra vez durante la entrevista, que se prolonga durante casi una hora, fruto de las decenas de llamadas y mensajes que recibe en estos días previos al congreso federal que el PSOE celebra el 17 y el 18 de este mes en Madrid. Mano derecha de Pedro Sánchez en su retorno al liderazgo socialista, la diputada asturiana, que apunta a ser la próxima portavoz en el Congreso, se mueve a caballo entre el Principado y la capital de España y tiene un ojo pendiente en la política nacional y otro en la regional. Lastra ve margen para que el PSOE vuelva a recuperar el pulso electoral si consigue avanzar con firmeza y unidad, pero es muy crítica con el sector de la Federación Socialista Asturiana que en las primarias apoyó a Susana Díaz, y singularmente con Javier Fernández, por «conspirar» contra el nuevo secretario general en lugar de respaldarle y cerrar filas.

–¿Me dice la primera palabra que le vino a la cabeza cuando escuchó a Javier Fernández anunciar que no optaría a otro mandato como líder de la FSA?

–(Pensativa). Cambio.

–¿Piensa que son demasiados años como secretario general?

–17 años como secretario general. Con una buena gestión, pero en los últimos tiempos quizá dejó de escuchar a quienes siempre habíamos estado a su lado. Muchas de las equivocaciones que se cometieron en estos dos años en la FSA fueron por eso, porque a sus apoyos históricos se nos expulsó de la zona de influencia. Llegaron otras personas que creo que no le aconsejaron bien, sobre todo a nivel federal.

–¿17 años con predominio de luces o de sombras?

–Más luces.

–Entonces el problema es esta última etapa.

–Es que Javier decide, el 28 de diciembre de 2015, en un comité federal, ponerse al frente de los ‘barones’ en un ataque frontal al secretario general. Sin hablarlo con nadie. A partir de ahí, la posición a nivel federal de la federación asturiana, que la marcó, como siempre, el secretario general, no se correspondía con lo que la militancia demandaba. Así se vio en las primarias. Y eso fue porque a Javier hubo gente que no le decía la verdad sino lo que quería oír.

–¿Piensa que los políticos, en este caso él, desconectan de la realidad?

–No. Lo que pasa es que Javier, además de secretario general, también es presidente de Asturias. Creo que son muchos años de una vida política intensa y quizá estaba hasta cansado. Desconectado al menos de una parte del partido, es evidente. De sus apoyos históricos, es una realidad. El capital político que tuvo detrás en esos 17 años estamos ahora con Pedro. Javier debería preguntarse qué fue lo que pasó.

–¿Por qué sus apoyos le dejaron?

–Es que quizá no lo dejamos, quizá nos dejó él.

–Usted creció a su lado y ahora está en el extremo opuesto. ¿Cómo es posible tal distanciamiento?

–En estos 17 años siempre le dije lo que pensaba. En todo. Nunca me callé nada. Nuestra relación viene tocada desde mi apoyo y el de Luisa Carcedo a Pedro en aquellas primarias en que la FSA estaba con Eduardo Madina. Luego llegó el enfrentamiento de Javier con Pedro, nosotras formábamos parte de la ejecutiva federal y nos posicionamos con nuestro secretario general. Y no solo porque fuera nuestro secretario general sino porque además tenía razón. Quien no la tenía era Javier. Si a Javier no le pareció bien, yo voy a seguir siendo así. Hemos tenido broncas muy gordas. Y la ruptura definitiva vino por la quiebra en el partido, cuando dieron el golpe en Ferraz y nos obligaron a abstenernos con el PP.

–En Asturias habrá congreso en septiembre. Todo apunta a que vamos a una candidatura ‘sanchista’ y otra ‘susanista’, aunque no sé si esta última expresión es correcta y habría que hablar de ‘oficialistas’ o ‘javieristas’, como ellos mismos prefieren calificarse.

–Son ‘susanistas’, lo fueron antes del 21 de mayo y lo son ahora, aunque se quieran quitar esa etiqueta. En todo caso, lo que tienen que hacer es asumir que han perdido. No han pasado ni quince días y ya quieren hacer un sector crítico contra Pedro Sánchez. Es inaudito.

–¿Qué quiere decir?

–Después de las primarias llegamos a un acuerdo para que la quiebra en la FSA no fuera mayor. Pactamos una lista de unidad de delegados al congreso federal. Incluso retiramos del orden del día del precongreso autonómico del pasado domingo la votación de la gestión de los órganos federales para que Javier, como presidente de Asturias, no perdiera la votación como presidente de la gestora. Nosotros cumplimos, ellos no, un incumplimiento que se coordina desde instancias del Gobierno y de la FSA. Y dos días después, sin que en ese precongreso Javier se dignara a dirigir unas palabras a los delegados, reúne al ‘susanismo’ asturiano para organizar un sector crítico con el secretario general recién elegido. Me sorprende que el presidente de la gestora y sobre todo del Gobierno de Asturias ampare reuniones sectarias de este tipo. Que asuman que, aun usando todos los resortes que tenían, el aparato, los cargos institucionales, perdieron. Que lo asuman.

«Sectarismo»

–¿Entiendo que cree que desde el Gobierno regional y desde la FSA se ampara una suerte de motín contra Sánchez?

–Es lo que están haciendo. Una reunión sectaria, en la misma sede de la FSA... Patrimonializan otra vez la federación como si fuera suya para expulsarnos a los demás. Y por supuesto que lo que están haciendo es conspirar nuevamente contra Pedro. No hay ni comisión ejecutiva y ya se está organizando una corriente crítica. Es un escándalo.

–¿Cree que el presidente no debe acudir a ese tipo de reuniones? Según la versión de los suyos, fue un acto de agradecimiento a quienes le respaldaron.

–Me sorprende que el presidente de la gestora y sobre todo del Gobierno de Asturias ampare reuniones sectarias con el único fin de reorganizarse para hacer frente a la ejecutiva federal. Cada uno puede hacer lo que quiera pero Javier sigue siendo presidente del Principado, y hasta septiembre será secretario general de la FSA. Pido mesura. Nosotros hemos sido leales a Javier y al Gobierno regional y vamos a seguir siéndolo. Pedimos la misma lealtad.

–¿Cómo será el ‘postjavierismo’?

–Habrá un congreso, unas primarias, y la militancia decidirá entre los dos modelos de partido en liza. Uno, el de Pedro, y otro, el de Susana.

–¿Da por hecho que habrá dos candidaturas?

–Desde luego, por parte del proyecto de Pedro la va a haber. E imagino, vistos los movimientos que se han producido en los últimos días, que habrá un candidato ‘susanista’.

–¿Qué necesita, a su juicio, la FSA de los próximos años?

–Necesita renovarse, gente con impulso que reconecte con la militancia. Ser capaces de abrir las casas del pueblo, tener un proyecto común en toda Asturias.

–¿Lo natural, atendiendo al resultado de las primarias, es un ‘sanchista’ al frente de la FSA?

–Eso lo decidirá la militancia. Yo, desde luego, apoyaré a un ‘sanchista’ o una ‘sanchista’.

–¿A quién? ¿Adrián Barbón?

–No se sabe aún, entre todos lo decidiremos. Esto no se trata de un hiperliderazgo como hubo hasta ahora sino de buscar un equipo de personas capaz de modernizar y renovar el partido.

–¿Sería posible pactar una candidatura única?

–Se podría, por qué no. Pero viendo lo que sucede estos días parece muy difícil. Llegamos a acuerdos y ellos se los saltan.

«Me siento honrada»

–Es que ellos creen que ustedes llegan con el machete, prestos a cortar cabezas.

–¿Con qué machete? Si quisiéramos pasar el rodillo no hubiéramos pactado los delegados al congreso federal y en lugar de 24 tendríamos más de 30. Pero no lo hicimos. Y ellos vienen con tachaduras, a hacer daño y personalizar en mí y en el secretario general del SOMA. Pues me siento muy honrada. Se equivocan y no sé a dónde van. Sobre todo porque esto viene de personas que están en el Gobierno, diputados autonómicos, de la dirección de la FSA... Están dando un ejemplo lamentable a la militancia.

–Me cuesta ver conviviendo a Javier Fernández con un secretario general ‘sanchista’.

–¿Por qué?

–Hombre, viendo el escenario...

–Aquí siempre ha habido bicefalias y siempre se ha convivido. Y es lo que pasará ahora. El único caso de secretario general y presidente es el de Javier.

–Él pide un partido detrás que le apoye sin fisuras.

–¿Y quién no le va a apoyar si es el presidente socialista? Es absurdo, ¿cómo un secretario general del PSOE no va a apoyar a un presidente del PSOE?

–¿Teme que quien gane el congreso recoja los restos de un naufragio, de un PSOE menor?

–Hemos tenido el peor resultado de la historia, 14 diputados de 45, y con la derecha dividida. Hay seis grupos en la Junta. El panorama es complejo y tenemos que impulsar un proyecto de región, con un partido fuerte y cohesionado. Estoy segura de que lo vamos a hacer bien y para eso necesitamos caras nuevas, aire fresco.